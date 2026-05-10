Rúmenskur karlmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann er grunaður um að nýta sér veikleika í kerfi íslensks banka í lok apríl til að millifæra á sig umtalsverðar fjárhæðir ólöglega. Áætlað tjón nemur um 57 milljónum króna. Hann verður framseldur til Íslands.
Hinn 6. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára rúmenskan karlmann á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar, að því er fram kemur í tilkynningu sem rúmsenska lögreglan gaf út í gær, laugardag.
Maðurinn er til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti, að sögn rúmensku lögreglunnar. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarðhald og að hann skyldi framseldur til Íslands.
Ekkert hefur spurst út í íslenskum miðlum um þessi meintu fjársvik fyrr en nú. Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti Ríkislögreglustjóra vegna málsins.
Bankastofnunarinnar er ekki getið í tilkynningu lögreglunnar.
„Viðkomandi er til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir að hafa, á tímabilinu 23. til 27. apríl 2026, nýtt sér veikleika í kerfi íslenskrar bankastofnunar og millifært ólöglega umtalsverðar fjárhæðir. Áætlað tjón nemur um 400.000 evrum,“ segir í tilkynningu á vef rúmensku lögreglunnar.
Fjárhæðin nemur 57 milljónum íslenskra króna.
Aðgerðirnar voru, samkvæmt tilkynningu rúmensku lögreglunnar, framkvæmdar innan ramma alþjóðlegs lögreglusamstarfs. „Rúmenska lögreglan heldur áfram samstarfi við alþjóðlega samstarfsaðila til að skýra öll atriði málsins og tryggja að aðgerðum sem dómstólar fyrirskipa verði framfylgt.“
Heimildarmaður úr bankakerfinu sem Vísir ræddi við sagðist kannast við umræddan veikleika en kvaðst ekki geta veitt frekari upplýsingar um málið.