Fótbolti

Val­geir og fé­lagar að bjarga sér með frá­bærum sigri

Sindri Sverrisson skrifar
Valgeir Lunddal Friðriksson og félagar eru ekki alveg hólpnir.
Valgeir Lunddal Friðriksson og félagar eru ekki alveg hólpnir. Getty/Anke Waelischmiller

Fortuna Düsseldorf kom í veg fyrir að Elversberg svo gott sem tryggði sér sæti í efstu deild Þýskalands í fótbolta í dag og kom sér um leið úr fallsæti fyrir lokaumferð 2. deildarinnar.

Valgeir Lunddal Friðriksson lék síðustu 35 mínúturnar í dag fyrir Fortuna, í 3-1 sigri. Liðið hefur með tveimur sigrum í síðustu þremur leikjum komið sér upp í 15. sæti af 18 liðum deildarinnar.

Tvö neðstu liðin falla og þriðja neðsta liðið fer í umspil og því er sæti Fortuna ekki enn öruggt fyrir lokaumferðina um næstu helgi.

Standings provided by Sofascore

Fortuna er með 37 stig og fimm mörkum betri markatölu en Fürth sem situr í 17. sæti, fallsæti. Liðin mætast í lokaumferðinni eftir viku og Fürth þarf þar þriggja marka sigur til að komast upp fyrir Fortuna. 

Bielefeld er svo í 16. sæti með 36 stig og betri markatölu en Fortuna, og því ljóst að Fortuna þarf sigur til að vera öruggt um að sleppa við að fara í umspil.

Ísak og félagar hólpnir þrátt fyrir tap

Í efstu deildinni í Þýskalandi er sæti Kölnar, liðs Ísaks Bergmanns Jóhannessonar, orðið öruggt og 3-1 tapið gegn Heidenheim í dag breytti engu um það. Fyrir lokaumferðina er Köln í 14. sæti með 32 stig, sex stigum fyrir ofan Wolfsburg, Heidenheim og St. Pauli sem sitja í þremur neðstu sætunum eftir að Wolfsburg og St. Pauli töpuðu bæði í gær. Tvö þessara liða falla beint niður en liðið í 16. sæti, Wolfsburg sem stendur, fer í umspil við liðið í 3. sæti næstefstu deildar.

Þýski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið