Fortuna Düsseldorf kom í veg fyrir að Elversberg svo gott sem tryggði sér sæti í efstu deild Þýskalands í fótbolta í dag og kom sér um leið úr fallsæti fyrir lokaumferð 2. deildarinnar.
Valgeir Lunddal Friðriksson lék síðustu 35 mínúturnar í dag fyrir Fortuna, í 3-1 sigri. Liðið hefur með tveimur sigrum í síðustu þremur leikjum komið sér upp í 15. sæti af 18 liðum deildarinnar.
Tvö neðstu liðin falla og þriðja neðsta liðið fer í umspil og því er sæti Fortuna ekki enn öruggt fyrir lokaumferðina um næstu helgi.
Fortuna er með 37 stig og fimm mörkum betri markatölu en Fürth sem situr í 17. sæti, fallsæti. Liðin mætast í lokaumferðinni eftir viku og Fürth þarf þar þriggja marka sigur til að komast upp fyrir Fortuna.
Bielefeld er svo í 16. sæti með 36 stig og betri markatölu en Fortuna, og því ljóst að Fortuna þarf sigur til að vera öruggt um að sleppa við að fara í umspil.
Í efstu deildinni í Þýskalandi er sæti Kölnar, liðs Ísaks Bergmanns Jóhannessonar, orðið öruggt og 3-1 tapið gegn Heidenheim í dag breytti engu um það. Fyrir lokaumferðina er Köln í 14. sæti með 32 stig, sex stigum fyrir ofan Wolfsburg, Heidenheim og St. Pauli sem sitja í þremur neðstu sætunum eftir að Wolfsburg og St. Pauli töpuðu bæði í gær. Tvö þessara liða falla beint niður en liðið í 16. sæti, Wolfsburg sem stendur, fer í umspil við liðið í 3. sæti næstefstu deildar.