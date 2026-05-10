Barcelona varð í kvöld spænskur meistari í fótbolta í 29. sinn með því að vinna Real Madrid, 2-0, í El Clásico á Camp Nou. Þetta er í fyrsta sinn sem lið tryggir sér titilinn með sigri í El Clásico.
Madridingar þurftu því ekki aðeins að sætta sig við tap gegn erkifjendunum heldur að þola meistarafögnuð þeirra og stuðningsmanna Barcelona sem reyndar voru byrjaðir að fagna titlinum fyrir leik.
Gestirnir sýndu þó mikla íþróttamennsku með því að gefa sér tíma úti á velli eftir leik til að óska Börsungum til hamingju á meðan að flugeldasýning hófst og hinn eiginlegi meistarafögnuður braust út.
Með sigrinum er Barcelona með 91 stig, fjórtán stigum á undan Real Madrid sem er í 2. sæti, nú þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir.
Marcus Rashford kom inn í byrjunarlið Barcelona í kvöld og skoraði fyrra markið úr stórkostlegri aukaspyrnu, í markmannshornið hjá Thibaut Courtois sem var mættur í markið hjá Real.
Ferran Torres skoraði svo seinna markið á 18. mínútu eftir frábæra sókn og sendingu frá Dani Olmo.
Tapið eykur enn á raunir Madridinga þar sem allt virðist í upplausn en athygli vakti að Aurelien Tchouameni var í byrjunarliði þeirra þrátt fyrir átökin við Federico Valverde í nýliðinni viku sem enduðu með því að Valverde var fluttur á sjúkrahús með höfuðáverka.
Hansi Flick var á Camp Nou í kvöld, þrátt fyrir að hafa misst föður sinn fyrr í dag, og gat fagnað titlinum annað árið í röð með Börsungum. Fyrir leikinn var mínútu þögn þar sem föður Flicks var minnst.