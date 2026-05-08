Amanda Andradóttir átti frábæra innkomu af bekknum þegar að lið hennar Molde hafði betur gegn Roa í norsku úrvalsdeildinni. Lokatölur urðu 4-0 Molde í vil. Amanda lagði upp mark og skoraði eitt eftir að hún kom inn á.
Þetta var aðeins annar leikur Amöndu fyrir lið Molde en hún gekk í raðir félagsins frá Twente í byrjun árs.
Hún byrjaði á meðal varamanna Molde í dag en kom inn á þegar að 70 mínútur höfðu liðið af leiknum í stöðunni 2-0.
Það tók Amöndu aðeins tæpar sex mínútu að leggja upp þriðja mark Molde fyrir Lee Eun Young og þegar komið var fram á 84.mínútu innsiglaði Amanda 4-0 sigur Molde.
Sjá má stoðsendingu og mark Amöndu í spilaranum hér fyrir neðan. Eftir sigurinn vermir Molde 7.sæti norsku deildarinnar og hefur spilað sjö leiki.