Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af einstakling í félagslegu búsetuúrræði í gærkvöldi, eftir að ítrekaðar tilkynningar höfðu borist yfir daginn um að viðkomandi væri öskrandi, ógnandi og til ama.
Fékk viðkomandi mörg tækifæri frá lögreglu til að bæta ráð sitt en var að endingu handtekinn eftir að hann skemmdi innanstokksmuni og ákveðið var að hann væri ekki hæfur til að vera á meðal almennings.
Lögregla hafði einnig afskipti af ökumanni sem hafði stofnað í bifreið sinni á stórum gatnamótum. Viðkomandi er grunaður um að hafa verið undir áhrifum fíkniefna en í ökutækinu fundust meint fíkniefni og vopn.
Þá var annar ökumaður stöðvaður í umferðinni sem reyndist undir áhrifum áfengis og án ökuréttinda. Við eftirgrennslan kom einnig í ljós að viðkomandi væri í brottvísunarferli og var honum tilkynnt um það á lögreglustöð áður en hann var látinn laus.