Samgöngusáttmáli sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins er í algleymingi í stefnum flokkanna í samgöngumálum í Reykjavík, ýmist stuðningur við sáttmálann, andstaða eða tillögur að endurskoðun hluta hans. Vísir tók saman stefnu flokkanna í málaflokknum en áhersla á bílastæði fer þar mikinn.
Tilefnið eru kosningar til sveitarstjórna þann 16. maí næstkomandi. Samgöngumál hafa verið fyrirferðarmikil í aðdraganda þessara kosninga þvert á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og er því þjónusta við lesendur Vísis að taka saman stefnu flokkanna á einum stað. Í Reykjavík eru ellefu framboð í boði á kjörseðli, þessi umfjöllun er unninn upp úr vefsíðum þeirra.
Flokkur fólksins leggur til að endurskoðunarákvæði í samgöngusáttmálanum verði nýtt til að stöðva þrengingu að einkabílnum á stofnæðum. Þá vill flokkurinn fjölga bílastæðum í stað þess að fækka þeim. „Það sækja ekki allir þjónustu í strætó eða á hjóli.“
Þá vill flokkurinn fjölga göngubrúm og undirgöngum í stað gönguljósa við fjölfarnar götur. Þannig sé hægt að greiða fyrir umferð og stórauka öryggi gangandi og hjólandi.
„Innleiðum snjallstýrð umferðarljós um alla borg til að bæta umferðarflæði. Bílaraðir eiga ekki að myndast við rauð ljós á auðum gatnamótum.“
Þá vill flokkurinn vinda ofan af því sem hann kallar græðgisvæðingu og flækjustigi bílastæðakerfisins. Leggur hann til að tekið verði til „í app-frumskóginum, lækkum óhófleg gjöld og styttum gjaldskyldutímann.“
Flokkurinn vill auk þess draga úr umferðarteppum með því að ljúka viðræðum við stóra vinnustaði og skóla um breytingu á upphafstíma vinnu og vaktaskipta. Götur borgarinnar eigi að sópa og hreinsa oftar og draga þannig úr svifryki. Flokkurinn vill auk þess fjölga stæðum fyrir rafskútur svo þær liggi ekki um borgarlandið líkt og hráviði.
„Tryggjum Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýrinni. Við styðjum byggingu nýrrar og betri flugstöðvar þar til og ef nýr innanlandsflugvöllur verður byggður.“
Framsóknarflokkurinn leggur til tólf punkta í stefnuskrá sinni í samgöngumálum. Flokkurinn segist vilja að samgöngur í borginni séu skilvirkar og öruggar og að fólk hafi valfrelsi um ferðamáta.
Flokkurinn vill tryggja framgang samgöngusáttmálans en tekur sérstaklega fram að hann vilji breyta útfærslu vegna borgarlínu við Suðurlandsbraut. Þá vill flokkurinn hraða uppbyggingu Sundabrautar.
Flokkurinn vill bæta umferðarflæði og umferðarljósastýringu, knýja á um hröðun mislægra gatnamóta við Bústaðaveg og Reykjanesbraut, efla almenningssamgöngur með sérakreinum, bættu leiðarkerfi, góðum strætóskýlum og tíðari ferðum.
Þá segist Framsóknarflokkurinn vilja byggja upp örugga göngu- og hjólastíga, tryggja bílastæði við nýjar íbúðir og gott aðgengi að P-stæðum í borginni. Flokkurinn vill auk þess fella niður gjaldskyldu við bílastæði í miðborginni eftir klukkan 18:00 og fjölga rafhleðslustöðvum við bílastæði borgarinnar svo sem við grunnskóla.
Þá vill flokkurinn standa við samkomulag um rekstur Reykjavíkurflugvallar sem kveður á um að völlurinn verði í Vatnsmýri þar til annar jafn góður eða betri staður hefur verið fundinn. Flokkurinn vill auk þess lækka gjöld almenningssamgangna fyrir háskólanema og tengja Gufunesbyggð við almenningssamgöngur.
„Mikill ágreiningur er um leiðir í samgöngum og viljum við róa umræðuna og ræða okkur niður á bestu lausnina með öll gögn fyrir framan okkur. En það vantar ýtarlegri upplýsingar varðandi skipulag umferðamála á höfuðborgarsvæðinu. Án þeirra er erfitt að taka upplýsta ákvörðun,“ segir í stefnu Góðan daginn.
Þar segir ennfremur að áríðandi sé að bæta samgönguvandamál bæði fyrir bíla og almenningssamgöngur. Framboðið vilji að íbúar geti valið sér raunhæfa samgöngumáta. Framboðið vilji auk þess einfalda og bæta fyrirkomulag bílastæðagjalda.
„Við viljum tryggja raunhæft skipulag hverfa með að lágmarki 1,5 bílastæði á hverja íbúð, nema í undatekningartilvikum og heimila einnig uppbyggingu bílastæðahúsa þar sem það á við.“
„Ástand samgöngumála í Reykjavík er algjörlega óviðunandi og hefur versnað til muna á undanförnum árum með auknum töfum og tilheyrandi kostnaði fyrir borgarbúa. Ráðandi stefna hefur gengið út á að þrengja að fjölskyldubílnum og því haldið fram að án slíkra þvingana fáist ekki fleiri til að nota almenningssamgöngur. Þetta er röng nálgun og ómanneskjuleg,“ segir í stefnuskrá Miðflokksins.
Þar segir ennfremur að hugmyndir um borgarlínu séu byggðar á þessari hugmyndafræði og því leggist flokkurinn gegn þeim. Samgöngukerfið þurfi að taka mið af þeirri staðreynd að bíllinn sé nauðsynlegur hluti af daglegu lífi flestra og verði áfram. Því þurfi að greiða fyrir umferð hans um leið og almenningssamgöngur séu bættar, með mun hagkvæmari hætti en gert sé ráð fyrir með borgarlínu.
„Kyrrstaðan rofin. Langflestir borgarbúar vilja reka sinn eigin bíl. Samgöngumál í borginni verða aðeins leyst með því að rjúfa algjöra kyrrstöðu og hefja á ný gatnaframkvæmdir til að greiða fyrir umferð, en slíkar framkvæmdir hafa nánast legið niðri í tvo áratugi, sem hluti af herferð borgaryfirvalda gegn bílnotendum. Jafnframt verði umferðarstýring nútímavædd með snjallljósastýringu og annarri tækni, en slíkar breytingar munu stórbæta afkastagetu umferðarkerfa.“
Þá segir flokkurinn að stórefla þurfi almenningssamgöngur með raunhæfum hætti án þess að tefja fyrir bílaumferð. Með hraðvagnakerfi, aukinni tíðni ferða, betri vögnum og bættu leiðakerfi sé unnt að ná sambærilegum árangri og stefnt sé að með borgarlínu, á mun hagkvæmari hátt. Þá segist flokkurinn vilja gera tilraun með gjaldfrjálsan strætó til að hvetja fleiri til að nýta sér þann kost og draga þannig úr álagi á almenna umferð.
„Miðflokkurinn vill fjölga bílastæðum og tryggja eðlilegt aðgengi að þeim. Undanfarin ár hefur markvisst verið dregið úr framboði bílastæða og gjaldtaka hækkuð úr hófi, sem bitnar bæði á íbúum og atvinnulífi. Slík stefna hefur aukið álag inn í nærliggjandi hverfi þannig að ökumenn leita að stæðum og aka um oftar en hitt. Bílastæði eru grunnþjónusta í borgarsamfélagi, ekki lúxusvara, og skipulag borgarinnar þarf að endurspegla þann veruleika. Í nýbyggingum er almennt gengið út frá fullkomlega óraunhæfum áætlunum um fjölda bílastæða. Slá þarf nýjan tón í áætlanagerð, en einnig vinna að endurheimt bílastæða þar sem það er unnt.“
Þá segist Miðflokkurinn vilja horfa til framtíðar á tímum örra tæknibreytinga. Flokkurinn vill hefja samstarf við viðeigandi erlenda aðila um tilraunir með sjálfakandi bíla og minni strætisvagna á völdum svæðum og vera í forystu um nýjar tæknilausnir.
Okkar borg tiltekur stuðning við tvö bílastæði með hverri íbúð, annað í bílakjallara og hinu þar sem því sé viðkomið. Þá er borgarlínu og tilheyrandi vegatollum alfarið hafnað.
„Samgönguúrbætur fyrir alla ferðamáta og mislæg gatnamót þar sem hægt er. Sundabraut í göngum frá Lauganesi að Geldingarnesi. Reykjavíkurborg haldi áfram rekstri bílastæðahúsa og götustæða með hófstilltu gjaldi.“
Píratar segja að eina raunhæfa leiðin til að bregðast við fólksfjölgun og tilheyrandi fjölgun bíla sé að búa til þannig kerfi að hærra hlutfall ferða geti verið hjólandi, gangandi eða í almenningssamgöngum.
„Áhrifaríkasta leiðin til þess að efla almenningssamgöngur og hækka hlutfall ferða í þeim er að auka tíðni svo fólk þurfi ekki að bíða, eða mæta á ákveðnum tíma, helst þurfa vagnar að fara á 7-10 mínútna fresti. Bestum umferðarflæðið í borginni með að hraða fyrir borgarlínunni: markmiðið er 70% íbúa búi í innan við 400 metra fjarlægð frá stoppistöð leiðar á að minnsta kosti 10 mínútna tíðni á annatíma eigi síðar en árið 2040.“
Píratar segjast hafa stóreflt hjólastíga á síðustu tveimur kjörtímabilum. Framboðið vilji halda því áfram. Öflugar hjólreiðar séu lýðheilsumál og líka umferðarmál, ferðir sem farnar séu hjólandi séu ekki ferðir sem bæti á umferðarþungann.
„Með stefnu um gönguvæna borg tókum við stórt skref í rétta átt. Tryggjum fleiri göngugötur og stóreflum öruggari og betri gönguleiðir og stíga um borgina okkar allra. Með þessum aðferðum búum við til alvöru valkosti fyrir fólk til þess að ferðast eins og það kýs, og með því að fjölga ferðum sem farnar eru gangandi, hjólandi og í almenningssamgöngum erum við líka að bæta umferðarflæði fyrir þau sem nota bíl.“
Samfylkingin segist í stefnuskrá sinni vilja byggja upp samgöngukerfi í Reykjavík sem mætir þörfum fólks og daglegu lífi þess. Flokkurinn tekur fram að hann standi með samgöngusáttmálanum.
„Samfylkingin vill bæta samgöngur, stytta ferðatíma, minnka tafir og auka öryggi með því að hrinda samgöngusáttmálanum í heild sinni í framkvæmd, þar á meðal Sæbrautarstokki, Miklubrautargöngum og Borgarlínu.“
Flokkurinn vilji byggja upp öflugar almenningssamgöngur sem veiti fleirum raunhæfan valkost við einkabílinn þannig að dregið sé úr álagi á vegakerfið fyrir þau sem vilji keyra. Þá vill flokkurinn flýta undirbúningi á Miklubrautargöngum til að tryggja að þau komist í framkvæmd sem fyrst auk þess sem flokkurinn vill setja Sæbrautarstokkinn í forgang til að bæta umferðarflæði.
„Tryggjum metnaðarfulla uppbyggingu Borgarlínu svo hún verði áreiðanlegur valkostur. Við styðjum ekki hálfkák eða málamiðlanir á kostnað gæða. Tryggjum gott umferðarflæði allra ferðamáta um framkvæmdasvæði og lágmarks rask fyrir íbúa og atvinnulíf á framkvæmdatíma.“
Þá segist flokkurinn vilja fjölbreytta ferðamáta, gera Reykjavík að gönguvænni borg með göngustígum, byggja áfram upp örugga og samfellda hjólastíga með áherslu á að tengja hverfi borgarinnar betur saman. Á meðan borgarlína byggist upp vill flokkurinn halda áfram að bæta þjónustu strætó með fleiri forgangsakreinum, betra aðgengi, bættu leiðakerfi og aukinni tíðni um helgar.
Þá minnist flokkurinn sérstaklega á Sundabraut og segir hana lyklilframkvæmd í því að tengja höfuðborgarsvæðið og Vesturland betur saman, í ljósi þeirrar þróunar að suðvesturhorn sé hægt og rólega að verða eitt samverkandi þéttbýlissvæði. Flokkurinn segist vilja gæta að samráði við íbúa um útfærslu Sundabrautar.
Samfylkingin segist auk þess vilja efla almenningssamgöngur milli Suðurnesja og Reykjavíkur. Þá vill flokkurinn draga úr óþarfa flugumferð um Reykjavíkurflugvöll með takmörkun á einkaþotum, þyrluflugi og kennsluflugi til að verja öryggi, heilsu og lífsgæði íbúa í grennd.
Sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem lætur fylgja með tímaramma með sínum tillögum. Þær eru 27 talsins og ná frá hundrað dögum og til fjögurra ára. Þannig segist flokkurinn ætla innan hundrað daga að fara fram á endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og kalla eftir skýrleika hvað varðar fjármögnun.
Þá ætlar flokkurinn að veita níutíu prósenta afslátt af gatnagerðargjaldi við gerð bílakjallara og stytta gjaldskyldutíma á bílastæðum í miðborginni svo ekki verði rukkað eftir klukkan 18:00, fjarlæga aðskotahluti úr bílastæðum í miðborg og afnema reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Þá ætlar flokkurinn að hafna fyrirhuguðu deiluskipulagi við Suðurlandsbraut.
Fyrsta tillaga flokksins sem ráðast á innan tólf mánaða varðar þrengingar við gatnamót við Höfðabakka, en flokkurinn ætlar að vinda ofan af þeim. Þá ætlar flokkurinn að flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa um alla borg, hefja rannsóknir á tækifærum til að koma nýjum stofnvegum í jarðgöng í Reykjavík og vinna með Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og LSH að betri álagsdreifingu umferðar með breytilegu upphafi vinnudags.
Þá vill flokkurinn innleiða skilvirkara greiðslukerfi fyrir Strætó innan tólf mánaða, nota tæknilausnir og gervigreind til að kortleggja notkun Strætó og bæta þjónustuna, bæta lýsingu við göngustíga í borginni, sér í lagi gönguleiðir barna, undirbúa innviði fyrir sjálfkeyrandi bíla og stórbæta aðgengi í borgarlandinu að hreinni íslenskri orku fyrir rafbílanotendur í samstarfi við aðila á markaði.
Aðgerðir flokksins sem miða við fjögur ár er uppbygging Sundabrautar með áherslu á gangalausnir. Þá ætlar flokkurinn að hefja framkvæmdir við Miklubrautargöng í einkaframkvæmd, og við mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og Bústaðarveg auk þess sem flokkurinn ætlar að ráðast í viðhaldsátak á gangstéttum borgarinnar og fjölga upphituðum göngustígum í borginni.
„Við ætlum að endurskoða Borgarlínu frá grunni og innleiða nýtt hraðvagnakerfi á sérakreinum sem ekki þrengir að umferð,“ segir ennfremur í stefnu flokksins. Flokkurinn ætli að koma undirgöngum og göngubrúm fyrir á gönguleiðum barna sem þveri fjölfarna vegi. Þá ætli flokkurinn að klára uppbyggingu hjólastíga í samræmi við hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar. Flokkurinn muni tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar á meðan betri staður hefur ekki fundist, tryggja að Sundahöfn verði áfram stærsta inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar og stækka hafnarsvæðið með landfyllingum.
Eina loforð flokksins sem nær lengra en til fjögurra ára, er merkt framtíðinni. Þar segir: „Við ætlum að tryggja fjölbreytta valkosti um greiðar samgöngur og koma fólki hraðar á milli staða.“
Sósíalistaflokkurinn leggur fram stefnu í sjö liðum. Sá fyrsti snýr að öflugum strætó sem rekinn sé af borginni fyrir borgarbúa og leggur flokkurinn áherslu á lækkun gjalda samhliða aukinni þjónustu sem tryggi velgengni strætó og borgarlínu.
„Hagstæð árskort og mánaðarkort eru forsenda þess að Strætó sé vænlegur kostur fyrir borgarbúa. Við ætlum að byrja á því að vinda ofan af þessum stöðugu gjaldhækkunum og lækka árskortið í fyrra ástand – með það sem endanlegt markmið okkar skrúfa niður fargjöldin þar til almenningssamgöngur verða með öllu gjaldfrjálsar. Ef Akureyri getur haft gjaldfrjálsan Strætó getur Reykjavík það. Með betri þjónustu og lægri gjöldum mun Strætó öðlast traust sem góður ferðamáti sem er lykil forsenda til frekari uppbyggingu almenningssamgangna.“
Þá segir flokkurinn að áætlun yfirvalda sé að selja allar eignir Strætó Bs. og útvista rekstrinum í heild á næstu þremur árum. Þannig eigi einkafyrirtæki að sjá um allan akstur og eignarhald á vögnunum, en flokkurinn segir meintan sparnað með því byggjast á því að gefa einkafyrirtækjum leyfi til að níðast á aðfluttu vinnuafli á lágmarkslaunum með ekkert starfsöryggi, flokkurinn segir skilvirkni útvistunar vera blekkingu. Flokkurinn vilji að vagnstjórar séu opinberir starfsmenn, Reykjavík þurfi að verja almenningssamgöngur með kjafti og klóm og borgin þurfi að vera undirbúin undir að stofna eigið akstursfélag.
Flokkurinn segir að hugsa þurfi almenningssamgöngur sem heildrænt kerfi, raunin sé sú að mörg hverfi séu illa tengd grunnþjónustu og öðrum borgarhlutum nema með einkabíl og nefnir flokkurinn Gufuneshverfi þar sem loforð um bíllausan lífsstíl hafi verið svikin. Eins séu þjónustukjarnar eins og úti á Granda með veikar tengingar við strætókerfið og segir flokkurinn það ekki ganga.
Þá segir í stefnu flokksins að framkvæmd borgarlínu og þróun hennar sé dæmi um rörsýn sem einkenni flest stærri verkefni borgarinnar, verkefni festast í nefndum og erlend ráðgjafafyrirtæki fái óeðlilega mikið vægi við framgang þeirra. Bendir flokkurinn á að á þeim ellefu árum sem borgarlínan hafi verið í þróun hafi hún verið í sífelldri endurskoðun án þess að til framkvæmda komi. Fullyrðir flokkurinn að bættar almenningssamgöngur muni laga umferðarteppuna, mikilvægasti liðurinn sé að almenningssamgöngur festist ekki sjálfar í teppunum.
Flokkurinn segist auk þess vilja öll smáforrit tengd bílastæðum í burt og vill að bílastæðasjóður sjái um innheimtu gjalds fyrir bílastæði í eigu borgarinnar án milliliða. Íbúakort á gjaldskyldum svæðum í miðborginni eigi ekki að vera gjaldskyld og segir flokkurinn ekki réttlætanlegt að heimta hærra gjald fyrir bíla sem ganga fyrir bensíni heldur en fyrir rafmagn líkt og gert sé í dag.
„Við lifum í raunveruleikanum og nýbyggðar íbúðir verða að vera skipulagðar með fullnægjandi bílastæðafjölda sem endurspeglar raunhæfar ferðavenjur Reykvíkinga. Allt annað er fantasía sem mun skapa fleiri vandamál fyrir borgarbúa.“
Þá vill flokkurinn spýta í lófana í uppbyggingu hjóla-og göngustíga, snúa við útvistun á snjómokstri, hálkuvörnum, vegahreinsun, malbikun, viðhaldi vega og hraðahindrunum. Flokkurinn er á móti gjaldtöku á stofnbrautum úr borginni og krefst samráðs vegna Sundabrautar.
„Góðar samgöngur eru lykilatriði fyrir Reykvíkinga. Viðreisn vill að fólk hafi frelsi til að velja á milli góðra ferðamáta sem virka vel um borgina. Að hafa fjölbreyttari valkosti en einkabílinn er gott fyrir budduna, til dæmis þegar fjölskyldur sjá fram á að geta losað sig við bíl númer tvö eða þrjú þegar aðrir samgöngumátar virka vel,“ segir í stefnuskrá Viðreisnar.
Þar eru fjórir punktar dregnir upp. Að tryggðir verði sterkir og fjölbreyttir samgöngumátar sem fólk hafi frelsi til að velja um, að Viðreisn styðji samgöngusáttmálann fyrir framtíð Reykjavíkur, vilji hraða vegaframkvæmdum við Bústaðaveg og Miklubrat og koma böndum á gjaldskyldufrumskóg bílastæða.
„Viðreisn styður Samgöngusáttmálann og við viljum halda áfram með Borgarlínu sem er grundvallaratriði fyrir framtíð Reykjavíkur. Að sama skapi verðum við að hraða sem mest framkvæmdum sem gagnast bílum, til dæmis mislægum gatnamótum Bústaðavegar og Sæbrautar, Miklubraut í jarðgöng og lagningu Sundabrautar.“
Flokkurinn vilji bæta flæði umferðar með snjallri stýringu umferðarljósa og markvissum aðgerðum þar sem tafir eru mestar. Þá vill flokkurinn efla áfram þjónustu Strætó, framlengja metnaðarfulla hjólreiðaáætlun Reykjavíkur og aðlaga að nýjum hverfum og auknum fjölda hjólreiðamanna.
„Kortershverfi og góð þjónusta inni í hverfunum er lykilbreyta í því að draga úr skutli sem er fastur liður í lífi Reykvíkinga í dag. Börn þurfa að geta gengið örugga og vel upplýsta leið í skólann og það á að vera auðvelt fyrir börn og ungmenni að nýta almenningssamgöngur. Öflug vetrarþjónusta á gangstéttum og hjólastígum gerir það að raunhæfum möguleika að nýta hjól og aðra virka ferðamáta allan ársins hring.“
Viðreisn segist áfram munu beita sér fyrir frelsi og samkeppni á rafskútumarkaði. Halda áfram að styðja nýsköpun og nýjungar í samgöngumálum.
Þá segist flokkurinn ætla að standa vörð um hagsmuni borgarbúa við framkvæmd Sundabrautar. Hann vilji Sundabraut í göng og segist flokkurinn ætla að þrýsta á Vegagerðina að fara í viðeigandi mótvægisaðgerðir þegar komi að umhverfisáhrifum og öryggi allra vegfarenda.
„Viðreisn styður að Reykjavíkurflugvöllur sé til langs tíma litið víkjandi. Á meðan hann er á núverandi stað sé flugöryggi og notagildi flugvallarins tryggt. Í samræmi við samþykkta tillögu Viðreisnar í borgarstjórn viljum við að einka-, þyrlu-, kennslu- og æfingaflug færist frá flugvelli borgarinnar sem fyrst.“
Vinstrið segir í stefnuskrá sinni að almenningssamgöngur séu kjaramákl. Gott flæði samgangna sé umhverfismál og að það eigi að vera greiðfært um borgina og auðvelt að komast á milli staða. vinstrið vilji að Reykvíkingar hafi raunverulegt val um hvernig þeir fari á milli staða. Lagt er upp með fimm punkta í stefnuskrá Vinstrisins í samgöngumálum.
„Gönguleiðir og gangstéttir eiga að vera öruggar. Almenningssamgöngur eiga að vera skilvirkar, áreiðanlegar og þægilegar,“ segir meðal annars í stefnunni. Þar segir að Reykvíkingar eigi að geta reitt sig á öflugan Strætó á meðan beðið er eftir Borgarlínu. Vinstrið vilji bæta leiðakerfi innan og á milli hverfa og gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax.
„Aukin ferðatíðni strætó auk gjaldfrelsis fyrir grunnskólabörn setur tóninn fyrir framtíðina.Góðar almenningssamgöngur leysa umferðarhnúta, draga úr mengun og bæta bæði loftgæði og lífsgæði. Við stöndum með Borgarlínu.“
