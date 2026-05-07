Athafnakonan Kim Kardashian hefur í mörg ár stefnt á lögmennsku en gengið brösuglega. Á síðasta ári féll hún á prófi til lögmannsréttinda í Kaliforníu og virðist ætla að taka sér pásu frá frekari prófum, allavega á þessu ári.
Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá þessu en heimildarmenn miðilsins herma að Kim hafi sleppt því að taka prófið í febrúar og ætli ekki að taka það í júlí en það er hægt að taka það tvisvar á ári.
Kim muni því ekki reyna aftur við prófið fyrr en 2027 þannig eitthvað ætlar að teygjast meira á þessu lögfræðiferðalagi hennar. Kim hefur þó sjálf ekkert tjáð sig um málið.
Lögmannsréttindum í Bandaríkjunum er háttað þannig að maður þarf að þreyta próf í hverju ríki fyrir sig til að geta starfað þar sem lögmaður. Kim tók prófið í Kaliforníu í fyrra og greindi svo frá því í nóvember að hún hefði ekki náð því.
„Ég held áfram á fullu þar til ég næ prófinu. Ég ætla ekki að stytta mér leið eða gefast upp – bara halda áfram að læra og leggja hart að mér,“ sagði hún þá á samfélagsmiðlum.
Það var í fyrsta skiptið sem Kim tók prófið en hún hafði náð svokölluðu „baby bar“-prófi, sem er í raun próf laganema á fyrsta ári, árið 2021 eftir að hafa fallið á því þrisvar á tveimur árum. Hún lauk síðan lögfræðinámi sínu í maí í fyrra eftir sex ára nám og fylgdi þar í fótspor föður síns, stjörnulögfræðingsins Roberts Kardashian.
Sjá einnig: Kim náði lögfræðiprófinu í fjórðu tilraun
En þó hún verði ekki lögmaður í bráð fær hún að leika slíkan í sjónvarpsþáttunum All's Fair sem voru sýndir á Disney+ síðasta haust og fengu hörmungardóma hjá gagnrýnendum. Áhorfendur tóku þó vel í þættina og í nóvember 2025 var tilkynnt að það kæmi önnur sería.
Fyrsti mánudagur í maí var í gær og tískuunnendur heimsins vita hvað það þýðir, Met mánudagur. Stærsta tískuhátíð ársins Met Gala fór fram með pompi og prakt á Metropolitan safninu í New York í gærkvöldi og stærstu stjörnur heimsins gáfu ekkert eftir í glæsileikanum.
Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian er þekkt fyrir að taka áhættu í klæðaburði og fer oft frumlegar leiðir í fatavali. Í gegnum tíðina hefur hún unnið náið með umdeilda listræna stjórnandanum Demna sem var lengi hjá tískuhúsinu Balenciaga en hefur nú fært sig yfir til Gucci.
Sjónvarpsstjarnan og athafnakonan Kim Kardashian og kappaksturskappinn Lewis Hamilton ætla ekki að flýta sér um of meðan þau feta sín fyrstu skref í sambandi sínu. Parið er sagt passa vel saman.