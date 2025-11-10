Kim Kardashian féll nýverið á prófi til lögmannsréttinda í Kaliforníuríki. Hún hyggst þó ekki gefast upp enda þekkt fyrir þrautseigju eins og sýndi sig þegar hún náði prófi fyrsta árs laganema í fjórðu tilraun og kláraði lögfræðinám á sex árum.
Kim greindi frá því á Instagram-hringrás sinni um helgina að hún hefði fallið á prófi til lögmannsréttinda í Kaliforníu sem hún tók síðastliðinn júlí. Hún hyggst reyna við það aftur.
„Ég held áfram á fullu þar til ég næ prófinu. Ég ætla ekki að stytta mér leið eða gefast upp – bara halda áfram að læra og leggja hart að mér,“ sagði Kim.
Hún þakkaði öllum sem höfðu hvatt hana áfram síðustu ár og sagði niðurstöðuna einungis frekari hvatningu til dáða.
„Ég var svo nálægt því að ná prófinu og það hvetur mig bara áfram,“ sagði hún jafnframt í myndbandinu og stefnir greinilega ótrauð áfram.
Lögmannsréttindum í Bandaríkjunum er háttað þannig að maður þarf að þreyta próf í hverju ríki fyrir sig til að geta starfað þar sem lögmaður.
Próf í Kaliforníu þykir með þeim erfiðari, sem dæmi náðu aðeins 53.8 prósent þeirra sem tóku prófið í júlí 2024, sem var síðasta próf á undan þessu.
Kim mun ekki geta reynt aftur við prófið fyrr en í febrúar 2026 og þar á eftir í júlí 2026. Niðurstöðurnar eru síðan birtar þremur mánuðum síðar, maí og nóvember.
Þetta er í fyrsta skiptið sem Kim tekur prófið en hún náði svokölluðu „baby bar“-prófi, sem er í raun próf laganema á fyrsta ári, árið 2021 eftir að hafa fallið á því þrisvar á tveimur árum.
Hún lauk síðan lögfræðinámi sínu í maí á þessu ári eftir sex ára nám. Hún fylgdi þar í fótspor föður síns, stjörnulögfræðingsins Robert Kardashian, sem er þekktastur fyrir að hafa verið lögmaður OJ Simpson í frægu dómsmáli hans.
Fyrir utan lögfræðinámið leikur Kim um þessar mundir lögfræðinginn Allura Grant í sjónvarpsþáttunum All's Fair. Þættirnir voru nýverið sýndir á Disney+ og hafa fengið hörmungardóma hjá gagnrýnendum.
