Sjálfstæðisflokkurinn mælist með tíu prósentustiga forskot á Samfylkinguna í nýrri Maskínu-könnun í Reykjavík. Flokkarnir voru nánast jafnir í mars en síðan þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn bætt verulega við sig á sama tíma og Samfylkingin hefur dalað. Vinstrið sækir jafnframt mest fram milli mælinga.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 27,9 prósent fylgi í nýrri könnun Maskínu um fylgi flokka í Reykjavík og hefur tíu prósentustiga forskot á Samfylkinguna, sem mælist með 18 prósent.
Könnunin var framkvæmd dagana 29. apríl til 6. maí. Niðurstöðurnar marka verulega breytingu frá því í mars, þegar flokkarnir tveir voru nánast jafnir að fylgi. Frá þeim tíma hefur Sjálfstæðisflokkurinn bætt við sig rúmum sex prósentustigum en Samfylkingin tapað tæpum fjórum.
Vinstrið er sá flokkur sem bætir þó mestu við sig milli kannana. Flokkurinn eykur fylgi sitt um 2,6 prósentustig og mælist nú með 13,2 prósent. Sjálfstæðisflokkurinn bætir næstmestu við sig, 2,5 stig og styrkir enn frekar stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar.
Miðflokkurinn tapar hins vegar mestu milli mælinga og fer niður um 3,3 prósentustig í 6,7 prósent. Samfylkingin minnkar einnig um þrjú stig og dettur niður í 18 prósent.
Miðað við þessa könnun fengi Sjálfstæðisflokkurinn átta borgarfulltrúa. Samfylkingin fengi fimm fulltrúa, en Vinstrið og Viðreisn þrjá hvor.
Miðflokkurinn, Framsókn, Sósíalistar og Píratar fengju síðan einn borgarfulltrúa hver samkvæmt þessari stöðu.
Eini tveggja flokka meirihlutinn sem þessi staða býður upp á er samstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar.
Að auki væri mögulegur hægri meirihluti með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Miðflokki. Sú þriggja flokka samsetning næði tólf borgarfulltrúum. Þá væri einnig mögulegur tólf fulltrúa meirihluti Framsóknar, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks.
Miðju-vinstri meirihluti með Samfylkingu, Vinstri og Viðreisn næði hins vegar ekki einn og sér að mynda meirihluta. Til þess þyrfti sá kjarni fjórða flokkinn með sér til að komast upp í tólf fulltrúa.