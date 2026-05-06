Almar Steinn Atlason myndlistarmaður, sem jafnan er kenndur við glerkassann sem hann dvaldi í þegar hann framdi frægasta listagjörning sem gerður hefur verið á Íslandi, þá á 1. ári í Listaháskólanum, ætlar að sækja um sérstakt starf sem Fox Sports hefur auglýst laust til umsóknar.
„Jájá, ég á eftir að senda eitthvað út. Þó að ég sé ekki endilega hrifinn af þessari fréttaveitu, ekki í sjálfu sér. Þetta eru blóðpeningar, jafnvel þó að maður sé bara að horfa á leikinn,“ segir Almar í samtali við Vísi.
Fox Sports, sem er með réttinn til að sýna frá HM í Bandaríkjunum í sumar, hefur nú auglýst starf sem ætti að vekja áhuga fjölmargra fótboltaáhugamanna. Starfstitilinn mætti þýða sem „yfiráhorfandi HM“ en starfið felst einfaldlega í því að horfa á alla leikina á HM í fótbolta og fá fyrir það 6,1 milljón króna í laun.
„Sá sem hlýtur starfið „þarf“ að horfa á alla 104 leiki heimsmeistaramótsins, frá 11. júní til 19. júlí, í sérstökum glerkassa sem komið verður fyrir á miðju Times Square í New York,“ skrifaði íþróttafréttamaður Vísis. Og hugur hans flögraði umsvifalaust að glerkassanum þar sem Almar dvaldi í viku fyrir allra augum árið 2015.
„Hann gæti því búið yfir reynslu sem forráðamenn Fox horfa til þegar þeir ráða í starfið,“ og það er einmitt það sem Almar hyggst nú gera.
„Þið eruð búin að skrifa fyrir mig meðmælabréfið. Þetta er mjög flott,“ segir Almar. Hann hefur þó varann á sér hvað Fox varðar.
„Maður veit aldrei hvað þeir gera. Kannski verð ég sendur þarna inn með ísraelska fánann, þeir eru til alls líklegir.“
En umsóknin fer. Almar segir að það sé alltaf betra að vera sá sem segir nei en já neyddur, ef það er það sem þarf. Kannski breyta þeir Fox í sjálfseignarstofnun, það er ekki ólíklegt,“ segir Almar hugsi.
Almar segist hafa gaman af fótbolta. „Ég hef gaman af öllu sem hægt er að vinna í og tapa. Ég verð samt alltaf hræddur þegar Ísland er að keppa. Það er stutt niður á Ölver og þangað fer maður, kyrjar þjóðsönginn með tárum bara til að uppgötva að það er stutt á milli stoltsins og þjóðernisnationalismans.“
Blaðamaður og Almar eru þó sammála um að þar sé ekki eins mikil hætta á ferðum ef maður er sér meðvitaður um það að þarna sé þunn lína. „Svo getur maður alltaf haldið með þeim sem er að vinna. Mér finnst það vannýtt meðal þeirra sem halda með smáþjóð. Mér hættir til að velja mér einn brjálæðing og halda svolítið með honum. En við sjáum hvernig þetta fer.“
Almar segist alltaf vera eitthvað að föndra. „Já, búa til viljandi illa gert veggskraut og finnast það mikilvægt. Það er sýning í Bolholti í gluggagalleríinu Stétt. Þau reka þetta Snorri og Steinunn Guðlaugsdóttir myndlistarkona. Sem gerði hafpulsuna meðal annars, sem stóð úti í tjörn.
Þar stendur nú stórt verk eftir mig sem heitir: „Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisframlagi“. Það er málað inn í framtíðina. Óður. Landslagsmálverk. Altari af Landmannalaugum eins og þær verða 2027.“
Nú, það er ekki langt í það?
„Nei. Ég er nýbyrjaður að mála inn í framtíð. Ég kemst svo stutt. Ég sé ekki nema svona eitt og hálft ár fram í tímann. Miðilsmálari. Ég mæli með þessu, þetta er voðalega fínt verk og ég er ánægður með það.“
Sýnir myndir sem hann tók á einnota myndavél í kassanum.
Almar Atlason, 23 ára myndlistarnemi, hefur núna verið í fjóra sólahringa inni í glerkassa í húsakynnum Listaháskóla Íslands.