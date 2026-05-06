Spurningunni verði breytt og svarið einfalt „Já“ eða „Nei“ Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. maí 2026 08:47 Já eða Nei... það er spurningin. Getty Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til breytingar á tillögu utanríkisráðherra að spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður við Evrópusambandið og að svarmöguleikarnir verði einfalt „Já“ eða „Nei“. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir í umsögn sinni um tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu að það sé mat meirihlutans að stoðum hafi ekki verið rennt undir þá fullyrðingu að draga verði í efa að umsókn Íslands um aðild að ESB sé enn í gildi. Bent er á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi staðfest þann skilning stjórnvalda á Íslandi að umsókn Íslands sé enn í gildi. Hins vegar þurfi einnig að horfa til þess að gild umsókn feli ekki í sér vissu um að hægt verði að hefja viðræður þar sem frá var horfið, það er að segja að unnt sé að viðhalda afrakstri aðildarviðræðnanna sem fram fóru á árunum 2009 til 2013. Nefndin skoðaði tvær útfærslur á spurningunni, annars vegar þá sem meirihlutinn leggur til og hins vegar þá sem minnihlutinn leggur til, eins og sjá má hér fyrir neðan. Orðalag spurninganna var lagt undir landskjörstjórn, sem lagði blessun sína yfir báðar útgáfur og sagði þær uppfylla skilyrði um skýrleika, skiljanleika og hlutleysi. Upphafleg tillaga utanríkisráðherra: „Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?“ Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Tillaga meirihlutar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar: „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“ Já Nei Tillaga minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar: „Á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið?“ Já Nei Meirihlutinn hafnaði þeirri útgáfu sem minnihlutinn styður á þeirri forsendu að hún gefi til kynna að viðræður séu á upphafsreit og að jafnvel að Ísland þurfi að sækja um á ný. Segir í umsögn meirihlutans að mikilvægt sé að spurningin vísi í fyrri aðildarviðræður, án þess að afstaða sé tekin til stöðu þeirra. Samkvæmt umsögn minnihlutans vill hann bæði fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni frá 29. ágúst til 17. október og breyta spurningunni. Minnihlutinn segist sannarlega sammála orðalaginu í spurningu utanríkisráðherra, að verið sé að ganga til viðræðna „á ný“, en túlkar það ólíkt. Það er að segja á meðan ráðherra geri ráð fyrir að verið sé að hefja gamlar viðræður á ný, telji minnihlutinn að um nýjar viðræður sé að ræða þar sem aðildarumsóknin frá 2009 hafi sannarlega verið dregin til baka. Umsögn meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Umsögn minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Evrópusambandið Utanríkismál