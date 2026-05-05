Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur falið embætti landlæknis að leiða vinnu við mótun stefnu um brjóstagjöf á Íslandi.
Samkvæmt tilkynningu stjórnarráðsins hefur brjóstagjöf verið á hröðu undanhaldi hér á landi síðustu ár og eru nú aðeins um 25 prósent barna á brjósti eingöngu við sex mánaða aldur. Það er undir markmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.
„Það er mikilvægt að gefa þessu máli gaum, því brjóstagjöf er mikilvægt lýðheilsumál og fyrir liggja staðreyndir um jákvæð áhrif brjóstagjafar á heilsu barna og mæðra,“ segir ráðherra í tilkynningu.
Skorti heildstæða stefnu
Þar kemur einnig fram að ákvörðun hennar byggist á upplýsingum þar sem sýnt er fram á að heildstæða stefnu vanti um brjóstagjöf, nauðsynlegt sé að endurskoða fyrirliggjandi leiðbeiningar hvað þetta varðar, bæta þurfi gagnasöfnun og jafna og samræma aðgengi að þjónustu. Embætti landlæknis muni því leiða stefnumótunarvinnuna í samvinnu við helstu hagaðila, þar á meðal fagfélög, heilbrigðisstofnanir og sérfræðinga á sviði brjóstagjafar.
Í þeirri vinnu verði lögð áhersla á að bæta aðgengi að ráðgjöf og stuðningi við brjóstagjöf, samræma leiðbeiningar og verklag á landsvísu og efla fræðslu til foreldra og fagfólks.
Í tilkynningu segir að alþjóðleg markmið geri ráð fyrir að árið 2030 verði hlutfall barna sem eru eingöngu á brjósti við 6 mánaða aldur um 60 prósent og er nýrri stefnu ætlað að styðja við þetta markmið. Gert er ráð fyrir að stefnan verði tilbúin og taki gildi í janúar 2027.
Á dögunum kom út fyrsta íslenska bókin sem fjallar um brjóstagjöf. Í bókinni er að finna ýmis ráð við þekktum vandamálum, reynslusögur og skýringarmyndir. Höfundar bókarinnar eru Ingibjörg Eiríksdóttir Hildur A. Ármannsdóttir, Þórunn Pálsdóttir, Hulda Sigurlína Þórðardóttir og Hallfríður Kristín Jónsdóttir. Allar eru þær ljósmæður, hjúkrunarfræðingar og brjóstagjafaráðgjafar.
Stjórn félags brjóstagjafaráðgjafa segir mikilvægt að skólar og stofnanir setji reglur um brjóstagjöf.