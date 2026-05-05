Ný könnun í Kópavogi: Meirihlutinn heldur en Samfylking á siglingu Árni Sæberg skrifar 5. maí 2026 14:11 Ásdís Kristjánsdóttir er bæjarstjóri Kópavogs og oddviti Sjálfstæðisflokks. Vísir/Vilhelm Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar Sjálfstæðisflokks, samkvæmt nýrri könnun. Samfylkingin er á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgi en í kosningunum árið 2022. Miðflokkur margfaldar fylgi sitt sömuleiðis. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu, sem framkvæmd var fyrir fréttastofu dagana 29. apríl til 4. maí, mælist Sjálfstæðisflokkurinn með 37,3 prósent, Samfylking 23,2 prósent, Viðreisn 11,7 prósent, Miðflokkur 11,2 prósent, Framsókn 8 prósent, Vinstri grænir og óháðir 5,3 prósent og Sósíalistaflokkurinn 3,3 prósent. Komi sömu niðurstöður upp úr kössunum þann 16. maí fær Sjálfstæðisflokkur fimm bæjarfulltrúa, Samfylking þrjá, Viðreisn, Miðflokkur og Framsókn einn og aðrir engan. Þannig myndi núverandi sex manna meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks halda. Sjálfstæðisflokkur gæti skipt Framsókn út fyrir Miðflokk eða Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur og Samfylking gætu myndað öflugan átta manna meirihluta, þótt ólíklegt verði að telja að flokkarnir næðu saman. Samstarf allra nema Sjálfstæðisflokks þyrfti til að mynda meirihluta án Sjálfstæðisflokks. Oddvitar allra framboða í Kópavogi mætast í Pallborðinu á Vísi, sem sjá má í fréttinni hér að neðan: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Miðflokkurinn Framsóknarflokkurinn Sósíalistaflokkurinn Skoðanakannanir Mest lesið Á sextugsaldri og sótti um fimmtíu störf en fær ekki vinnu Innlent Hafi aldrei átt að taka á móti svona miklu rusli Innlent Sífellt meira einangraður: Heldur til í neðanjarðarbyrgjum af ótta við banatilræði Erlent Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Innlent Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Innlent „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Innlent Hátt í hundrað heimili hugsanlega yfir tekjumörkum hjá Félagsbústöðum Innlent Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár Innlent Hvít jörð blasti við: „Sálfræðilegt og andlegt gjaldþrot“ Veður „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Innlent Fleiri fréttir Ný könnun í Kópavogi: Meirihlutinn heldur en Samfylking á siglingu Sættir sig ekki við niðurstöðu klofins Mannréttindadómstóls Hátt í hundrað heimili hugsanlega yfir tekjumörkum hjá Félagsbústöðum Herjólfur siglir frá Landeyjum og um þrjú prósent hjá Félagsbústöðum með tekjur umfram skilyrði Allt í blússandi botni í Bolungarvík þrátt fyrir lokun Kjörbúðarinnar Á sextugsaldri og sótti um fimmtíu störf en fær ekki vinnu Pallborðið: Kópavogsoddvitar mætast og glæný könnun Vonarneisti eftir erfiðan vetur Erla Björg ráðin menningarritstjóri Rúv Veðsjúkir giska á að Hildur verði næsti borgarstjóri Enn aðeins hægt að sigla til Landeyjahafnar við kjöraðstæður Tímabært að ræða einhverfu kvenna Hafi aldrei átt að taka á móti svona miklu rusli Tvær líkamsárásir og nokkrir þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Sekta fyrir nagladekk eftir helgi Sólmyrkvinn mögulega þúfan sem veltir hlassinu „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Útiloka ekki samstarf en sjá djúpa gjá í málefnunum Alvarlegar afleiðingar „brúnkuefnis“ og meirihlutinn sem er ekki fyrsti kostur Landskjörstjórn fellst á tillögur um nýtt orðalag Ekki áhyggjuefni að skipið sé á leið til Íslands „Skutlarinn“ ekki ákærður fyrir að berja Hauk Ægi með spýtu Gullgrafaraæði magnast upp í tengslum við sólmyrkvann Bein útsending: Ræða bakslag í jafnréttismálum Kosningaspá Vísis: Berjast hart um þriðja fulltrúann Einar Ólafsson, fyrsti forstjóri Cargolux, látinn Sjá meira