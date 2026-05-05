Ný könnun í Kópa­vogi: Meiri­hlutinn heldur en Sam­fylking á siglingu

Árni Sæberg skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir er bæjarstjóri Kópavogs og oddviti Sjálfstæðisflokks. Vísir/Vilhelm

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar Sjálfstæðisflokks, samkvæmt nýrri könnun. Samfylkingin er á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgi en í kosningunum árið 2022. Miðflokkur margfaldar fylgi sitt sömuleiðis.

Samkvæmt nýrri könnun Maskínu, sem framkvæmd var fyrir fréttastofu dagana 29. apríl til 4. maí, mælist Sjálfstæðisflokkurinn með 37,3 prósent, Samfylking 23,2 prósent, Viðreisn 11,7 prósent, Miðflokkur 11,2 prósent, Framsókn 8 prósent, Vinstri grænir og óháðir 5,3 prósent og Sósíalistaflokkurinn 3,3 prósent.

Komi sömu niðurstöður upp úr kössunum þann 16. maí fær Sjálfstæðisflokkur fimm bæjarfulltrúa, Samfylking þrjá, Viðreisn, Miðflokkur og Framsókn einn og aðrir engan.

Þannig myndi núverandi sex manna meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks halda. Sjálfstæðisflokkur gæti skipt Framsókn út fyrir Miðflokk eða Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur og Samfylking gætu myndað öflugan átta manna meirihluta, þótt ólíklegt verði að telja að flokkarnir næðu saman. Samstarf allra nema Sjálfstæðisflokks þyrfti til að mynda meirihluta án Sjálfstæðisflokks.

Oddvitar allra framboða í Kópavogi mætast í Pallborðinu á Vísi, sem sjá má í fréttinni hér að neðan:

