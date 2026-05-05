„Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sólbjört og Einar tóku á móti öðru barni sínu, litlum dreng, á föstudaginn.
Sólbjört Sigurðardóttir, leikkona og dansari, og Einar Hrafn Stefánsson, trommari og markaðsstjóri Reon, eignuðust annað barn sitt, lítinn verkalýðsprins, föstudaginn 1. maí síðastliðinn. Fyrir eiga þau eina dóttur.

„Lítill verkalýðsprins synti í heiminn undir fullu tungli á fæðingarheimilinu þann 1. maí ✨“ skrifar parið við myndaröð sem þau birtu af fæðingu drengsins á Instagram í gær.

Sólbjört og Einar eru bæði í sveitinni Hatara, Einar er trommuleikari sveitarinnar og Sólbjört dansar og syngur bakraddir. Þau kepptu með sveitinni í Eurovision með „Hatrið mun sigra“ árið 2019. Einar er jafnframt gítarleikari hljómsveitarinnar Vök og svo starfar Sólbjört sem leikkona.

Parið hefur verið í tíu ár saman, þau hittust fyrst á LungA sumarið 2016 og kysstust í fyrsta skiptið á skemmtistaðnum Húrra um haustið. Líf parsins breyttist skyndilega í byrjun árs 2017 þegar kom í ljós að þau ættu von á barni. Dóttirin Ylfa Björk kom svo í heiminn í október.

Síðan þá hefur fjölskyldan brallað ýmislegt, Einar og Sólbjört fóru með Hatara til Ísrael, trúlofuðu sig á Valentínusardaginn 2022 og giftu sig í júlí í Vestmannaeyjum 2023. Og nú eru þau orðin vísitölufjölskylda.

Listaparið Sólbjört Sigurðardóttir og Einar Stefánsson hittust fyrst á tónlistarhátíðinni LungA sumarið 2016. Fyrsti kossinn átti sér stað á skemmtistaðnum Húrra haustið eftir. Í byrjun næsta árs breyttist líf parsins svo snögglega þegar ljóst var að þau ættu von á barni. Síðan þá hafa tekið við ótal ævintýri, þar á meðal þátttaka þeirra í Eurovision og ævintýralegt brúðkaup sem haldið var í Vestmannaeyjum fyrr í sumar.



