Lively og Baldoni náðu sáttum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. maí 2026 22:43 Leikararnir hafa háð stríð sitt fyrir dómstólum og fjölmiðlum í rúmt ár. Vísir/Samsett Leikararnir Blake Lively og Justin Baldoni hafa náð sáttum eftir rúmlega árslangar deilur í dómstólum og fjölmiðlum. Málsmeðferð átti að hefjast innan tveggja vikna. Lögmenn Lively og Baldoni gáfu út sameiginlega yfirlýsingu þar sem því er fagnað að málið hafi verið leitt í jörð. Í yfirlýsingunni er vikið að kæruefni Blake Lively með þeim hætti að sagt er að áhyggjur hennar hafi verðskuldað áheyrn. „Við erum staðföst í að tryggja að vinnustaðurinn sé laus við óviðeigandi hegðun og anda sem dregur úr afköstum. Það er einlæg ósk okkar að þetta leiði málið til farsælla lykta og geri öllum hlutaðeigandi kleift að halda áfram á uppbyggilegan og friðsælan hátt, og í umhverfi virðingar,“ segir í yfirlýsingu lögmannanna. Málsmeðferð átti að hefjast 18. maí en málið rekur sig til ársins 2024 þegar Lively höfðaði mál á hendur Baldoni og sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us. Baldoni neitar sök og höfðaði sjálfur mál á hendur Lively þar sem hann sakaði hana um fjárkúgun og ófrægingarherferð. Máli hans var vísað frá í júní í fyrra. Dómari vísaði svo tíu af þrettán kröfum Blake Lively frá í upphafi þessa mánaðar, þar á meðal kröfum sem vörðuðu kynferðislega áreitni og ærumeiðingar. Dómkröfur hennar sem vörðuðu samningsbrot og ófrægingarherferð voru látnar standa. Deilur Justin Baldoni og Blake Lively Mest lesið Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Lífið Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Lífið Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Lífið Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Lífið Met Gala-bölvunin alræmda Tíska og hönnun Hittu sjálfan Jacquemus í New York Tíska og hönnun Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Lífið Ástin sem hjálpar mittismálinu Áskorun Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Lífið Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Lífið Fleiri fréttir Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Fréttatía vikunnar: Sjúkrabíll, guðshús og koss dauðans Oddvitaáskorunin: Ice ekki lengur eins viðeigandi viðurnefni vestanhafs Birna María og Egill eignuðust dreng Oddvitaáskorunin: Að stöðva Borgarlínuna efst á lista Reyndist sannspár um koss dauðans Britney ákærð fyrir ölvunarakstur „Nú erum við komin í alvöru Drakúlaleik“ Bubbi komst ekki í jarðarför Bjögga „Ég stöðvaði þessar samfarir“ Oddvitaáskorunin: „Sérvitur sveitavargur“ Stór brjóst eru stór Hvað veistu um… Stellu í orlofi? Fengu Dern í stað Bonham Carter Jóhann Alfreð með púlsmæli og fékk að finna fyrir því Sjá meira