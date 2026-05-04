Lífið

Lively og Baldoni náðu sáttum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Leikararnir hafa háð stríð sitt fyrir dómstólum og fjölmiðlum í rúmt ár.
Leikararnir hafa háð stríð sitt fyrir dómstólum og fjölmiðlum í rúmt ár. Vísir/Samsett

Leikararnir Blake Lively og Justin Baldoni hafa náð sáttum eftir rúmlega árslangar deilur í dómstólum og fjölmiðlum. Málsmeðferð átti að hefjast innan tveggja vikna.

Lögmenn Lively og Baldoni gáfu út sameiginlega yfirlýsingu þar sem því er fagnað að málið hafi verið leitt í jörð. Í yfirlýsingunni er vikið að kæruefni Blake Lively með þeim hætti að sagt er að áhyggjur hennar hafi verðskuldað áheyrn.

„Við erum staðföst í að tryggja að vinnustaðurinn sé laus við óviðeigandi hegðun og anda sem dregur úr afköstum. Það er einlæg ósk okkar að þetta leiði málið til farsælla lykta og geri öllum hlutaðeigandi kleift að halda áfram á uppbyggilegan og friðsælan hátt, og í umhverfi virðingar,“ segir í yfirlýsingu lögmannanna.

Málsmeðferð átti að hefjast 18. maí en málið rekur sig til ársins 2024 þegar Lively höfðaði mál á hendur Baldoni og sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us. Baldoni neitar sök og höfðaði sjálfur mál á hendur Lively þar sem hann sakaði hana um fjárkúgun og ófrægingarherferð. Máli hans var vísað frá í júní í fyrra.

Dómari vísaði svo tíu af þrettán kröfum Blake Lively frá í upphafi þessa mánaðar, þar á meðal kröfum sem vörðuðu kynferðislega áreitni og ærumeiðingar. Dómkröfur hennar sem vörðuðu samningsbrot og ófrægingarherferð voru látnar standa.

Deilur Justin Baldoni og Blake Lively


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.