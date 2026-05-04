Í hádegisfréttum verður rætt við verkalýðsforkólfa sem saka Reykjavíkurborg um að víkja sér undan ábyrgð þegar borgarstarfsmenn verða fyrir tjóni við störf sín.
Þá fjöllum við um hættuna á gróðureldum í þurrkatíðinni þetta vorið. Sviðsstjóri á aðgerðasviði Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir öll meðferð elds úti í náttúrunni varasama á þessum árstíma.
Að auki verður rætt við fulltrúa fasteignafélagsins Reita sem segjast geta reist fullbúna skólabyggingu fyrir helming þess kostnaðar sem þekkist í Reykjavíkurborg og það á aðeins sex mánuðum.
Og í sportpakkanum verður hitað upp fyrir nokkra stórleiki sem eru á dagskrá í íslensku íþróttalífi í kvöld.