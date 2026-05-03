Mark Hákons dugði skammt

Hákon Arnar Haraldsson skoraði mark Lille í 1-1 jafntefli við Le Havre í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Hákon var besti maður vallarins í svekkjandi jafntefli Lille við Le Havre á heimavelli í dag. Mikil hætta var af honum allan leikinn þar sem hann hafði skapað tvö færi og átt tvö skot út fínum stöðum áður en kom að marki hans eftir stoðsendingu Romains Perraud eftir tæplega hálftíma leik.
Aðeins fjórum mínútum eftir mark Hákons jafnaði Issa Soumaré metin fyrir Le Havre og þar við sat þrátt fyrir mikla yfirburði Lille sem tókst ekki að koma inn sigurmarki eftir hléið.
Lille er með 58 stig í þriðja sæti deildarinnar, sem er neðsta Meistaradeildarsætið. Lyon er með stigi minna í fjórða og Rennes með 56 stig í því fimmta.
Þau lið mætast innbyrðis í kvöld og ljóst að sigurlið þess leiks tekur þriðja sætið a Lille.