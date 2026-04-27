Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, gagnrýnir rekstur meirihlutans en í nýjum ársreikningi Reykjavíkurborgar kom fram að rekstur A-hluta var neikvæður um ríflega fimm milljarða.
Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta ársreiknings Reykjavíkurborgar var jákvæð um átta milljarða króna. Neikvæð niðurstaða A-hlutans, sem telst til starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum, er sögð vera vegna mikillar hækkunar lífeyrisskuldbindinga auk þess sem mikil verðbólga og óvissa á atvinnumarkaði leiddu til hægari vaxtar útsvarsgreiðslna.
„Það er einfalt lögmál í öllum rekstri, hvort sem er heimilisrekstur eða annar rekstur, þú eyðir ekki um efni fram. En þetta virðist vefjast fyrir mönnum og enn eina ferðina fara útgjöld borgarinnar langt umfram tekjur. Það þarf að taka í handbremsuna strax. Fækka millistjórnendum, fækka verkefnum, leggja niður svið og stíga skref sem raunverulega hreyfa nálina,“ segir Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins.
Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, sem var samþykkt í borgarstjórn í byrjun desember, gerði ráð fyrir 3,4 milljarða króna rekstarafgangi í A-hluta.
Hildur segir að borgarsjóður hafi til langs tíma verið fjármagnaður með lántökum og framlagi frá dótturfélögum borgarinnar, hverra tekjur byggja á gjaldtöku af borgarbúum.
„Við þurfum nauðsynlega að ráðast í allsherjarúttekt á borgarkerfinu. Það verður verkefni næsta meirihluta að ná tökum á fjármálum borgarinnar og tryggja að þetta gerist ekki aftur. Það er algerlega óásættanlegt að afkoma borgarinnar versni um nærri sex milljarða á þeim örfáu vikum sem liðnar eru frá því að borgarstjóri birti síðustu útkomuspá í desember síðastliðnum“, segir hún.
Hildur tekur fram að það geti tekið tíma að vinda ofan af slíkri rekstrarniðurstöðu. Það gangi ekki að borgin sé leiðandi í launaþróun í landinu og að rekstrargjöldin hækki ítrekað langt umfram verðbólgu.
Hún bendir á að Reykjavíkurborg virðist hafa misst sjónar af grunnhlutverki sínu síðustu ár og nefnir sem dæmi rekstur Orkuveitunnar.
„Orkuveitan er krúnudjásn borgarinnar og hún á að vera það áfram. Samfylkingin hefur hins vegar misst sjónar af hlutverki félagsins og leitt það út í áhætturekstur í samkeppni við einkaaðila. Við eigum að vinda ofan af því,“ segir hún.
Selja eigi bæði Ljósleiðarann og Carbfix og nýta þann ávinning til að greiða niður skuldir og ráðast í frekara innviðaátak.
„ Orkuveitan á að vera í eigu Reykjavíkurborgar og sinna því hlutverki sem henni var ætlað í upphafi, að sjá fólki og fyrirtækjum fyrir vatni, orku og fráveitu á hagstæðum kjörum. Samhliða eigum við að nýta tækifærin til frekari raforkuvinnslu, nýta jarðhitasvæðin og ráðast að innviðaskuldinni í veitukerfunum.“