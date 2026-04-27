Inga kemur Ingó til varnar

Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, kom tónlistarmanninum Ingó Veðurguð til varnar í Brotkasti, hlaðvarpi Frosta Logasonar. Hún gagnrýnir það sem hún kallar slaufunarmenningu og dómstól götunnar í garð hans.
„Þú þekkir þetta, hvernig þessi slaufunarmenning og hvernig þessi dómstóll götunnar og þessi viðbjóður getur farið með fólk,“ sagði Inga í þættinum.
Hún nefndi Ingó sérstaklega í því samhengi.
„Ingó Veðurguð, okkar yndislega flotta mann og tónlistarmann og bara í rauninni, hann er fjársjóður þessi maður,“ sagði Inga.
Hún gagnrýndi framkomu fólks í garð hans, meðal annars vegna umræðu um góðgerðartónleika.
„Hvernig er verið að haga sér gagnvart honum, jafnvel þegar hann er bara með góðgerðartónleika og annað slíkt. Ég kann ekki við svona, mér leiðist svona samfélag, mér leiðist svona illgjarnt fólk sem situr við tölvuna bara til þess að níða skóinn af öðrum,“ sagði Inga.
Inga sagði að fólk ætti ekki að haga sér eins og Ingó væri sekur án dóms.
„Var maðurinn dæmdur til dæmis? Var Ingó dæmdur fyrir eitthvað? Nei. Af hverju er þá verið að láta eins og hann sé sekur um ekkert?“ sagði Inga.
Inga vísaði í framhaldinu til laga og sakleysisreglunnar.
„Við erum með löggjöf. Og til dæmis í almennum hegningarlögum, fyrstu grein. Það eru allir saklausir uns sekt hefur verið sönnuð á viðkomandi fyrir óvilhöllum dómstólum,“ sagði Inga.
Hún sagði samfélagið ekki eiga að byggjast á „dómstóli götunnar“.
„Það er ekki verið að biðja um dómstól götunnar, við erum ekki hérna á Sturlungaöld, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn,“ sagði Inga.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Inga kemur Ingólfi til varnar. Sumarið 2021 sagði hún á Alþingi að ekki væri hægt að taka fólk „úr umferð án dóms og laga“ í umræðu sem sneri að Ingó. RÚV greindi þá frá því að ummælin hefðu fallið í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi, daginn eftir að fjallað hafði verið um Ingólf.