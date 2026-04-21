Ingó veðurguð hefur fengið meira en nóg

Ingólfur Þórarinsson, sem betur er þekktur sem Ingó veðurguð, stígur fram í ítarlegu viðtali í þættinum Spjallið með Frosta Logasyni og ræðir í fyrsta sinn opinberlega um ásakanir, útilokunarmenningu og áhrif MeToo-byltingarinnar á líf sitt og feril.
Ingó segir að hann hafi vissulega ekki alltaf verið „kórdrengur“ á yngri árum en flestar þeirra sagna sem gengið hafa um hann eigi sér enga stoð í raunveruleikanum. Hann gagnrýnir það sem hann kallar markvissa atlögu að atvinnuöryggi sínu.
„Ég var aldrei að níðast á neinum eða beita ofbeldi eða nauðga eða neitt… það sem fólk segir stundum er bara glórulaust,“ segir Ingó.
Í viðtalinu lýsir Ingó því sem hann kallar vaxandi útilokunarmenningu í samfélaginu, þar sem einstaklingar sem víkja frá ríkjandi skoðunum geti átt á hættu að vera teknir og jarðaðir.
„Ef þú ferð ekki eftir línunni þá áttu bara í mikilli hættu á að vera tekinn og jarðaður með þeim leiðum sem eru í boði,“ segir hann.
Hann segir umræðuna hafa farið úr böndunum þegar nafnlausar sögur fóru á flug í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Í kjölfarið hafi myndast það sem hann kallar „histeríu“ þar sem hann hafi verið stimplaður á grundvelli ósannaðra frásagna.
„Það er verið að segja að ég sé að níðast á unglingsstúlkum eða álíka rugl sem ég þarf að lesa um sjálfan mig.“
„Ég get viðurkennt mín mistök – en þetta er allt annað“
Ingó viðurkennir að hann hafi ekki alltaf hagað sér fullkomlega á yngri árum, meðal annars þegar hann hóf feril sinn ungur í tónlistarheiminum.
„Ég get alveg viðurkennt alla mína verstu parta í lífinu… en þeir eru ekkert af þeim sem eru sagðir um mig í þessu rugli.“
Hann bendir á að hegðun sem hann sýndi sem tvítugur maður á böllum sé nú notuð gegn honum áratugum síðar.
„Ég var óviðeigandi þegar ég var 21 árs á menntaskólaballi – á það að þýða í dag að ég megi ekki halda tónleika til styrktar góðu málefni?“
En boðaðir tónleikar hans til stuðnings Sólheimum í Grímsnesi voru nýverið slegnir af vegna mótmæla einhverra sem ekki vildu að hann kæmi fram.
Í viðtalinu nefnir Ingó nýlegt dæmi þar sem hann segir almenning taka virkan þátt í því sem hann upplifir sem aðför að sér.
Hann lýsir því hvernig kennari við Menntaskólann á Akureyri hafi skrifað opinberlega að hann væri „að níðast á 15 ára stúlkum“, sem hann segir vera alrangt.
„Hvernig getur manneskja leyft sér að skrifa þetta opinberlega um fólk sem hún þekkir ekki neitt?“ spyr Ingó.
Í seinni hluta viðtalsins beinir Ingó gagnrýni sinni að kerfinu og segir sig hafa staðið varnarlausan gagnvart grófum ummælum. Hann höfðaði meiðyrðamál vegna ummæla sem hann segir hafa verið „eins gróf og hægt er“, þar sem fullyrt var að hann hefði brotið gegn börnum. Sá sem lét ummælin falla var þó sýknaður í héraði.
„Þetta er bara skólabókardæmi um mannorðsmorð,“ segir Frosti.
Ingó gagnrýnir einnig umfjöllun ríkisfjölmiðilsins RÚV og segir aðila sem hafi ráðist að honum hafa fengið jákvæða umfjöllun án þess að honum sjálfum hafi verið gefinn kostur á að svara fyrir sig.
„Mér er ekki einu sinni boðið að útskýra hvað sé búið að vera í gangi.“
Þrátt fyrir áralangan storm segir Ingó að hann vilji fyrst og fremst fá að starfa í friði og sjá fyrir fjölskyldu sinni.
„Ég er bara einn maður með einn gítar sem fer og syngur fyrir fólk. Ég hef engin meiri völd en það.“
Ingi segir að endingu að hann sjái þetta viðtal sem lið í því að segja sína hlið sögunnar í eitt skipti fyrir öll og binda enda á langvarandi umræðu sem hann telur hafa verið byggða á misskilningi og ósönnum ásökunum.