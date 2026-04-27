Fram - ÍBV 5-1 | Fram svaraði fyrir sig en af­henti Eyja­mönnum annað stórt tap

Magnús Sigurjón Guðmundsson skrifar
Fram og ÍBV eigast við.
Fram og ÍBV eigast við. Vísir/Diego

Fram fagnaði 5-1 sigri gegn ÍBV í 4. umferð Bestu deildar karla. Róbert Elís Hlynsson klóraði í bakkann fyrir Eyjamenn með marki beint úr aukaspyrnu en annars voru yfirburðir Fram algjörir.

Fram hefur nú unnið tvo sigra í Bestu deildinni í sumar en ÍBV er enn án sigurs og hefur fengið á sig ellefu mörk í síðustu tveimur leikjum. 

Atli Þór Jónasson skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik fyrir Fram, hið fyrra eftir mistök hjá ÍBV.

Varnarmennirnir Þorri Stefán Þorbjörnsson og Kyle Douglas McLagan skoruðu svo fyrir Fram í seinni hálfleik.

Róbert Elís Hlynsson hafði minnkað muninn fyrir ÍBV með marki beint úr aukaspyrnu þess á milli.

ÍBV komst hins vegar aldrei nálægt því að gera leikinn spennandi og Kristófer Konráðsson skoraði fimmta mark Fram rétt fyrir leikslok.

Nánari umfjöllun og viðtöl eru væntanleg á Vísi von bráðar.

