Inga vill ekki setja „tugi milljarða í loftslagsmál“ Jakob Bjarnar skrifar 27. apríl 2026 11:41 Inga Sæland dregur ekki af sér í viðtali við Frosta Logason, segist til að mynda hneyksluð á gagnrýni sem Kristrún Frostadóttir mátti sæta fyrir að hafa haldið pítsu-partý og verið sökuð um að hafa látið Grindvíkinga mæta afgangi: „Þetta er bara svívirðilegt. Þetta er dónalegt og bara algjör yfirgangur. Ég var steinhissa á þessum viðbrögðum.“ vísir/vilhelm Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, setur skýr skilyrði fyrir mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu: Full og óafturkræf yfirráð yfir auðlindum. Samhliða hafnar hún harðlega þeirri stefnu að verja tugum milljarða í loftslagsaðgerðir og gagnrýnir alþjóðleg kerfi sem hún telur ósanngjörn gagnvart Íslandi. Inga fór mikinn í nýju viðtali við Frosta Logason á efnisveitunni Brotkast. Í viðtalinu segir Inga að umræðan um aðildar- eða aðlögunarviðræður skipti í raun litlu máli – niðurstaðan ráði öllu. „Hvort sem það eru aðildarviðræður, aðlögunarviðræður eða hvað sem þetta heitir, þá er staðreyndin sú að í lok dags… ef við fáum ekki varanleg og óafturkræf yfirráð yfir okkar auðlindum þá er ekkert um að tala. Þjóðin okkar myndi aldrei samþykkja það.“ Hún segir jafnframt að þjóðin eigi lokaorðið og treystir henni til að hafna samningi sem gengur gegn hagsmunum landsins: „Þjóðin okkar á að eiga síðasta orðið. Ég treysti þjóðinni minni til þess að velja og hafna. Ég treysti þjóðinni minni til að láta ekki fíflast með sig.“ Vill umsókn formlega dregna til baka Inga gagnrýnir samt sem áður að aðildarumsókn Íslands að ESB hafi aldrei verið formlega afturkölluð. „Ég er búin að koma með frumvörp núna ítrekað… þar sem ég var að óska eftir því við Alþingi að þessi umsókn yrði formlega dregin til baka vegna þess að hún hefur ekki formlega verið dregin til baka heldur liggur hún í skúffu.“ Inga fer einnig hörðum orðum um ETS-kerfi Evrópusambandsins og áhrif þess á Ísland. „Við erum bara salt ill út í þetta. Ég er ekki sammála þessu. Ég vildi frekar segja mig úr öllu svona samkomulagi heldur en að ætla að fara til dæmis að rukka okkur um hitt og þetta.“ Hún segir kerfið sniðið að allt öðrum aðstæðum: „Þetta ETS-kerfi er fyrst og síðast byggt upp með það fyrir augum að reyna að koma flutningum í Evrópu á meginlandinu meira í þessi lestarkerfi… og við höfum ekki slíkt. Við erum bara með flug til og frá landinu.“ „Ég vil ekki setja tugi milljarða í loftslagsmál“ Ráðherrann hafnar einnig stórfelldum útgjöldum í loftslagsaðgerðir. „Ég vil til dæmis ekki að við séum að setja tugi milljarða á einhverjum árum í loftslagsmál. Nei, ég er bara ekki þar.“ Hún bendir á að Ísland mengi lítið í alþjóðlegum samanburði: „Við mengum hlutfallslega sennilega minnst í heiminum. En samt er verið að segja að hlutfallslega séum við að menga einna mest og ég næ ekki utan um þetta.“ Inga vill að Ísland nýti eigin auðlindir betur og horfir til Noregs sem fyrirmyndar. „Ég vil bara fara að bora eftir olíu… ég vil bara vera sjálfbær í olíu. Ég vil bara fá okkar hérna norska olíusjóð – nema hann verði bara íslenski olíusjóðurinn.“ Hneyksluð á viðbrögðum við „pizza-partýi“ Inga gagnrýnir einnig harðlega umræðu sem skapaðist þegar ráðherrar hittust óformlega heima hjá forsætisráðherra. „Ég hef bara í annan tíma ekki ímyndað mér neitt annað eins rugl og upphróp og falsfréttir… eins og maður sé kominn í stofufangelsi.“ Hún segir gagnrýnina ósanngjarna gagnvart forsætisráðherra: „Það er eins og hún eigi ekki börn… eins og hún sé bara ekki manneskja… þetta var svo ósanngjarnt.“ Og Inga bætir við: „Þetta er bara svívirðilegt. Þetta er dónalegt og bara algjör yfirgangur. Ég var steinhissa á þessum viðbrögðum." Þrátt fyrir skýran stefnumun milli flokka segir Inga samstarfið ganga vel. „Við erum ekkert að deila heila þó að við séum svona góðar vinkonur og vinnum vel saman… við vinnum eingöngu samkvæmt stjórnarsáttmálanum okkar."