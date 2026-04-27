Innlent

Stjórnarþing­maður segir Haf­ró í bullandi pólitík

Jakob Bjarnar skrifar
Sigurjón Þórðarson segist hafa skilning á því sjónarmiði að einhverjir vilji friða hval en hann telur með öllu óafsakanlegt þegar slíkar tilfinningar eru farnar að hafa áhrif á stofnanir sem reknar eru fyrir almannafé.

Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, telur Hafrannsóknarstofnun í bullandi pólitík. Hann telur stofnunina skulda svör í tengslum við veiðiráðgjöf á langreyði en þar mæla Hafró og Norður-Atlantshafs sjávarspendýraráðið ekki með meira en 150 dýrum. Þetta er 23 prósenta lækkun.

„Ég hef einhvern skilning á því að sumir vilji friða hvali en alls ekki að stofnun sem á að hafa nýtingarsjónarmið að leiðarljósi sé að því virðist komin í pólitíska friðunarráðgjöf,“ segir Sigurjón í samtali við Vísi. 

Sigurjón segist aðspurður ekki vita hvort ráðherra sé búinn að gefa út kvóta á hval en hann telur þetta reyndar stærri spurningu en um kvóta til eins árs.

Þá eru ráðlagðar veiðar á hrefnu fyrir árið 2026 ekki meiri en 168 dýr á íslenska landgrunnssvæðinu. Sigurjón telur þetta til marks um að Hafró sé í bullandi pólitík. Hann ritaði grein á Feyki þar sem hann fer nánar í saumana á þessu máli. Þar talar hann um ómálefnalega veiðiráðgjöf á hvölum.

„Það er snúið að fá einhvern botn í það hvers vegna Hafró leggur til gríðarlegan niðurskurð á veiðum á hrefnu, eða 23%, þrátt fyrir að það komi fram í greinargerð Hafró að nýlegar talningar „bendi til töluverðrar aukningar fjölda hrefna á íslenska landgrunnssvæðinu“ og ekki hafi farið fram veiðar á hrefnu á síðustu árum,“ segir meðal annars í pistli Sigurjóns.

Hafrannsóknastofnun Hvalveiðar Alþingi

