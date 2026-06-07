Flugmenn og Icelandair funda á morgun Sigurgeir Þorkelsson skrifar 7. júní 2026 14:46 Samninganefnd Icelandair í húsakynnum ríkissáttasemjara í Borgartúni. Vísir/Vilhelm Fundað verður í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair klukkan 16 á morgun. Í samtali við fréttastofu segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, að ekki sé vitað hvort deiluaðilar færist nær hvor öðrum. Skýrari mynd fáist á það á fundinum. Deiluaðilar funduðu síðast í Karphúsinu á fimmtudagskvöld. Engar vendingar hafa orðið í deilunni svo fréttastofu sé kunnugt um. Enn ríkir svokallað fjölmiðlabann að tilmælum sáttasemjara þar sem deiluaðilar forðast að tjá sig við fjölmiðla um efnisþætti viðræðna. Vísir hefur gert flókinni stöðu Icelandair ítarleg skil í umfjöllun síðustu vikna. Í gær greindum við frá leigu Icelandair á vél og áhöfn til að mæta vélaskorti. Þá var staðan til umræðu í Sprengisandi í morgun. Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku, hefur gert sig gildandi í umræðu um stöðu félagsins. Hann segir félagið mikilvægasta fyrirtæki landsins, en það muni þó ekki bjarga því frá glötun nái það ekki að halda uppi sjálfbærum rekstri. Flug Kjaramál Icelandair Mest lesið Feðgin í Firðinum: „Pabbi er besti vinur minn“ Atvinnulíf Forstjóri SPAR klippti á borðann í Hafnarfirði Viðskipti innlent Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Viðskipti innlent Icelandair tekur litáíska vél á leigu Viðskipti innlent Þúsund manna hátíðir ekkert mál en ein lítil kónguló skelfileg! Atvinnulíf Samþykktu tíu milljarða arðgreiðslu sama dag og greint var frá uppsögnum Viðskipti innlent Loftslagsgjöldin orðin milljarðakostnaður í þungum rekstri Icelandair Viðskipti innlent Flugvirkjar skora á Icelandair að hverfa frá áformum sínum Viðskipti innlent Staða Icelandair: „Þetta er hinn kaldi raunveruleiki“ Viðskipti innlent Alvotech rauk upp eftir tíðindi í morgun Viðskipti innlent Fleiri fréttir Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Forstjóri SPAR klippti á borðann í Hafnarfirði Icelandair tekur litáíska vél á leigu Kjartan Smári hættur hjá Íslandssjóðum Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Kvika sendi starfsmönnum kalda kveðju Máli Alcoa gegn Eimskip vísað frá Icelandair hefur flug til Qaqortoq Körfuboltakempa nýr útibússtjóri á Króknum Flugvirkjar skora á Icelandair að hverfa frá áformum sínum Hreyfing í viðræðum Icelandair og flugmanna Samþykktu tíu milljarða arðgreiðslu sama dag og greint var frá uppsögnum Dæmi um að tvö hundruð manns bítist um auglýst starf Tóku rök félagsins til greina og tvöfölduðu svo sektina Loftslagsgjöldin orðin milljarðakostnaður í þungum rekstri Icelandair Alvotech rauk upp eftir tíðindi í morgun Turninn á Lækjartorgi fær nýtt líf Kanónur ætla að opna Kaffi Kjötborg Stærsti hluti landbúnaðarlands ekki í virkri notkun Uppsagnir hjá Kviku banka Luku fimm hagræðingaraðgerðum á einu ári Varaseðlabankastjóri segir fólki að grafa upp plastgreiðslukortin Staða Icelandair: „Þetta er hinn kaldi raunveruleiki“ Rauður dagur í Kauphöllinni Ný verslun Elko opnuð í Smáralind Signý tekur við af Jónasi Gesti hjá Deloitte Hjallastefnan fær loksins húsnæði Boðar Icelandair og flugmenn til fundar annað kvöld Bein útsending: Ásgeir og Tómas sitja fyrir svörum Viðvarandi óvissa, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á Sjá meira