Viðskipti innlent

Flug­menn og Icelandair funda á morgun

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Samninganefnd Icelandair í húsakynnum ríkissáttasemjara í Borgartúni.
Samninganefnd Icelandair í húsakynnum ríkissáttasemjara í Borgartúni. Vísir/Vilhelm

Fundað verður í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair klukkan 16 á morgun. Í samtali við fréttastofu segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, að ekki sé vitað hvort deiluaðilar færist nær hvor öðrum. Skýrari mynd fáist á það á fundinum.

Deiluaðilar funduðu síðast í Karphúsinu á fimmtudagskvöld. Engar vendingar hafa orðið í deilunni svo fréttastofu sé kunnugt um. Enn ríkir svokallað fjölmiðlabann að tilmælum sáttasemjara þar sem deiluaðilar forðast að tjá sig við fjölmiðla um efnisþætti viðræðna.

Vísir hefur gert flókinni stöðu Icelandair ítarleg skil í umfjöllun síðustu vikna. Í gær greindum við frá leigu Icelandair á vél og áhöfn til að mæta vélaskorti. 

Þá var staðan til umræðu í Sprengisandi í morgun. Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku, hefur gert sig gildandi í umræðu um stöðu félagsins. Hann segir félagið mikilvægasta fyrirtæki landsins, en það muni þó ekki bjarga því frá glötun nái það ekki að halda uppi sjálfbærum rekstri. 

Flug Kjaramál Icelandair


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