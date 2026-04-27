Ellen verður að Dóru á ný

Umdeildi og geisivinsæli þáttastjórnandinn Ellen DeGeneres mun taka þátt í nýrri stuttmynd um trúðfiskinn Nemó og færir sig aftur í hlutverk bláu vinkonu hans Dóru. Ellen er spennt að synda áfram, sem er vísun í frægt atriði úr teiknimyndinni, en þetta er hennar fyrsta hlutverk í fimm ár.
Ellen, sem er 68 ára gömul, ljáði fyrst fisknum Dóru rödd sína árið 2003 þegar Leitin að Nemó kom út en teiknimyndin sló algjörlega í gegn. Þrettán árum síðar var hún í framhaldsmyndinni Leitin að Dóru en sú kvikmynd halaði inn rúmlega einni billjón bandaríkjadala á sýningum um allan heim.
Engar upplýsingar hafa komið fram um sýningartíma á nýju stuttmyndinni enn sem stendur. Ellen er auðvitað frægust fyrir spjallþáttinn sinn sem naut mikilla vinsælda í áraraðir en hún steig af því sviði árið 2022 eftir dass af drama, þar sem samstarfsfólk hennar ásakaði hana um eitrað vinnuumhverfi.
Ellen hefur sjálf sagt að Hollywood hafi margar skuggahliðar sem áttu illa við hana en hún og eiginkona hennar Portia de Rossi fluttu í bresku sveitina árið 2024. Ástæðan er rakin til kosningasigurs Donalds Trump.