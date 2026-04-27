Tveir hand­teknir í tengslum við stór­fellda líkams­á­rás

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Vísir/Einar

Tveir voru handteknir í gærkvöldi eða nótt í tengslum við stórfellda líkamsárás á höfuðborgarsvæðinu. Árásarþoli er ekki í lífshættu, samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Málið er í rannsókn.

Fimm gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu nú í morgunsárið.

Þrír voru handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna og einn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis. Sá varð valdur að umferðaróhappi sem er í rannsókn.

Átta ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan akstur.

Þá aðstoðaði lögregla þegar vísa þurfti einstaklingi úr verslun, auk þess sem tilkynning barst um unga drengi að kveikja eld. Engan eld var að sjá þegar lögregla kom á vettvang.

