Björgunarsveitir voru kallaðar út á hæsta forgangi eftir að sást til manns í gili við Háafoss. Maðurinn var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur. Engar upplýsingar liggja fyrir um líðan hans.
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að ferðamenn hafi séð til einstaklings ofan í gilinu við fossinn og tilkynnt það til neyðarlínu um korter í sjö í kvöld.
Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi segist engar upplýsingar geta veitt um líðan mannsins að svo stöddu eða hvort um sama mann og leitað var að sé að ræða.
Hann segir ekki hafa upplýsingar um hvort ferðamennirnir hafi náð einhverju sambandi við manninn ofan í gilinu og ekki liggur heldur fyrir hvort um manninn sem hefur verið saknað eftir göngu á svæðinu í vikunni sé að ræða.
Umfangsmikilli en árangurslausri leit að ferðamanni sem skilaði sér ekki á gististað á þriðjudaginn síðasta var frestað á miðvikudagskvöldið.
„Verið er að bregðast við eins og þarna sé maður í neyð. Við höfum ekki forsendur til annars en að gera ráð fyrir því,“ segir hann.
Fréttin hefur verið uppfærð