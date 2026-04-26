Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrsti gestur er Marinó Örn Tryggvason, framkvæmdastjóri, einn stofnenda ráðgjafafyrirtækisins ARMA Advisory og fyrrverandi bankastjóri og aðstoðarforstjóri Kviku banka. Hann ræðir um skilvirkni fjármálakerfisins á Íslandi og færir rök fyrir því að kostnaðurinn við það og varfærni þess dragi úr hagvexti og fjárfestingu.
Því næst mæta Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Þau gagnrýna húsnæðiskerfið á Íslandi og stöðu lágtekjufólks á húsnæðismarkaði harðlega og skora á sveitarfélögin að gera betur.
Því næst mætast Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, og Jónas G. Torfason, oddviti Samfylkingar í Kópavogi. Meirihlutinn virðist fallinn í Kópavogi ef marka má nýja könnun Maskínu. Samfylkingin sækir í sig veðrið og reynir að velta sitjandi bæjarstjóra. Hver eru helstu málin í bænum og hvað mun ráða úrslitum?
Samgöngurnar, eitt helsta kosningamálið á höfuðborgarsvæðinu, verða að lokum á dagskrá en Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur hefur lagst yfir þau mál og flytur lykilerindi á ráðstefnu í vikunni undir heitinu: Hvenær lagast umferðin og hvernig?
