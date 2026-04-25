Inni og úti: „Kannanir eru nú bara kannanir“

Oddvitar í borgarstjórnarkosningum sem tæplega munu ná inn í borgarstjórn samkvæmt nýuppfærðri kosningaspá Vísis eru hvergi bangnir og segja enn langan tíma til kosninga. Oddvita Sósíalistaflokksins er spáð sæti í borgarstjórn, eins og staðan er núna.
Kosningaspá Vísis var uppfærð í dag með niðurstöðum úr nýjustu könnun Maskínu sem birtist í gær . Þar kemur meðal annars fram að sjöundi maður Sjálfstæðisflokksins eigi nú meiri líkur á að ná inn í borgarstjórn en sjötti maður Samfylkingar.
Þannig er helsta breytingin í uppfærðri spá sú að Silja Sóley Birgisdóttir oddviti Sósíalistaflokksins á nú í fyrsta skipti yfir helmingslíkur á að komast inn í borgarstjórn, en líkurnar eru nú 62 prósent en voru 25 prósent í byrjun vikunnar. Silja Sóley er sátt með þessi tíðindi.
„Mér finnst þetta bara mjög ánægjulegt og gaman að sjá að fylgið er að rísa, að við séum byrjuð að vekja smá athygli og að málefni okkar eru að fá hljómgrunn í samfélaginu.“
Á meðan hafa líkurnar á því að Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins komist inn minnkað síðan í upphafi viku en þá voru þær 57 prósent en eru nú einungis 42 prósent. Guðmundur segir enn langt til kosninga.
„Við erum bara mjög brött, full af orku og við eigum eftir að vinna á, enda hefur það reyndar alltaf verið þannig hjá Flokki fólksins að það skilar meira úr kössunum heldur en kannanir hafa sýnt, þannig ég held svona að þegar fer að líða á þá bara eigum við eftir að þjóta upp.“
Þá er Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknar í svipuðum málum en líkur á að hann komist inn hafa minnkað frá því í upphafi viku, eru nú 59 prósent en voru 67 prósent.
„Kannanir eru nú bara kannanir og það er stundum sagt að vika sé langur tími í pólitík og nú eru þrjár langar vikur framundan fram að kjördegi og ég er sannfærður um það að við í Framsókn eigum miklu meira inni, samtöl mín við borgarbúa núna á undanförnum dögum og vikum sýna það og ég hef bara fulla trú á verkefninu enda er alveg klárt að meirihlutinn fellur ekki nema að Framsókn nái betri árangri.“