Engin ákvörðun tekin eftir uppsögn dagdvalarsamnings Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. apríl 2026 10:34 Seltjörn er á Seltjarnarnes. Vísir/Vilhelm Eftir að Seltjarnarnesbær sagði upp dagdvalarsamningi við Vigdísarholt, sem sér um dagdvalar- og hjúkrunarrýmisþjónustu á Seltjörn, bíða forsvarsmenn eftir svörum frá bænum um hver taki við í lok árs. Mikil samlegð sé á milli dagdvalarinnar og hjúkrunarheimilisins svo staða þess síðarnefnda verður metin. Bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar ítrekar að ekkert rof verði á þjónustunni. „Seltjarnarnesbær sagði upp samningi við Vigdísarholt, sem rekur heimilið, um rekstur svokallaðrar dagdvalarþjónustu,“ segir Steingrímur Ari Arason, stjórnarformaður Vigdísarholts. Árið 2019 var húsnæði Seltjarnar tekið til notkunar og tók Vigdísarholt við rekstri hjúkrunarheimilis og dagdvalarþjónustu. Alls eru fjörutíu íbúar á hjúkrunarheimilinu en 24 dagdvalarpláss. Fjórum árum síðar seldi bærinn húsnæðið en leigði áfram út hluta þess fyrir dagdvalarplássin. „Vigdísarholt hefur leigt og leigir af þessu félagi húsnæðið sem hjúkrunarrýmisþjónstunan er veitt í en húsnæðið sem þessi dagdvalarþjónusta er í er annað en Seltjarnarnesbær leigir það húsnæði þrátt fyrir söluna. Bærinn fól Vigdísarholti að veita þessa þjónustu áfram,“ segir Steingrímur. „Þetta er þjónusta sem hefur verið eftirspurð og við höfum verið mjög stolt af.“ Þann 5. desember veitti bæjarráð Þóri Sigurgeirssyni, bæjarstjóra Seltjarnarnesbæjar, leyfi til að segja upp samningi við Vigdísarholt „ef þurfa þyki“ líkt og segir í fundargerð bæjarráðs. Samningnum var sagt upp í desember og tekur hann gildi í lok ársins 2026. „Til að gera langa sögu stutta þá í desember segir Seltjarnarnesbær upp þessum samningi um dagdvalarþjónustuna og það er þá tvennt, annars vegar að afturkalla þetta umboð sem okkur var falið til að veita þjónustuna og afnot af húsnæðinu,“ segir Steingrímur. „Seltjarnarnesbær segir upp samningnum vegna óánægju með kostnað vegna húsnæðisins og vill meina að hluti af daggjaldi sem við eigum að fá eigi að standa undir kostnaði sveitarfélagsins því það er að leigja húsnæðið fyrir okkur. Við sögðum að það væri ekki í samræmi við samninginn.“ Engin ákvörðun tekin um rekstur hjúkrunarrýmisins „Þeir segja samningnum og húsnæðinu upp með árs fyrirvara þannig að það er í rauninni allt óbreytt fram að næstu áramótum en við höfum svarað því að í rauninni séum við tilbúin að gera allt sem hægt er til að tryggja að það verði ekkert rof í þjónustunni og gera allt sem hægt er að það sé hægt að yfirfæra þjónustuna til sveitarfélagsins,“ segir Steingrímur. Ekki hafi verið gefin upp ástæða fyrir því að samningnum var sagt upp og segist Steingrímur ekki vita hvað bærinn stefni á að gera varðandi starfsemina. Gengið er út frá því að bærinn taki við dagdvalarþjónustunni og mun stjórn Vigdísarholts meta hvaða áhrif það kann að hafa á hjúkrunarrýmisþjónustuna. „Við erum ekki búin að taka neinar ákvarðanir varðandi hana.“ Steingrímur segir að mikil samlegð sé á milli hjúkrunarrýmisins og dagdvalarrýmisins. „Starfsmenn nýtast að einhverju marki og þetta framboðsmat og ýmislegt gerir það að verkum að það er hagkvæmt að veita þessar þjónustur hlið við hlið. Þannig að ef við ætlum að hætta að veita dagdvalarþjónustuna mun það hafa áhrif á afkomuna hjá okkur og við verðum að skoða það í rólegheitum. Það verður alltaf út frá því gengið að jafnvel þótt við myndum hætta myndu hvorki starfsmenn ná heimilismenn finna fyrir því,“ segir hann. Þau bíði eftir því að sveitarfélagið sýni á spilin en eftir því sem líður á árið verður Steingrímur óþreyjufullari. „Við erum búin að vera að veita þessa þjónustu frá 2019 og ég held að það séu allir sammála um að það hafi tekist vel til og fólk kunni að meta hana. Þetta er náttúrulega nærþjónusta sem eldri borgarar á Seltjarnarnesi hafa kunnað að meta og hefur að okkar viti gengið vel svo okkur þykir þessi staða auðvitað slæm,“ segir Steingrímur. Verði aldrei rof á þjónustunni Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar, segir mál dagdvalarinnar vera til skoðunar hjá bænum. Hinir ýmsu aðilar sem komi að málinu séu að ræða hvernig best sé að hátta málunum. „Hvernig sem þetta er verður aldrei neitt rof á þjónustunni,“ segir Þór. Engin formleg ákvörðun hefur verið tekin hvað varðar dagdvalarþjónustuna. 