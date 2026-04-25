Skemmdir voru unnar á salernisskúr á tjaldsvæðinu í Höfðavík á Hallormsstað í vikunni. Skógarvörður segir ekki ljóst hver ber ábyrgð á skemmdunum, sem eru töluverðar.
„Á föstudagsmorguninn þegar við komum til vinnu og vorum að fara yfir klósettin þá komumst við að því að á öðru salerninu sem við vorum búin að opna út í Höfðavík var búið að brjóta vask, spegil, hillur og ofn,“ segir Bergrún Arna Þorsteinsdóttir skógarvörður á Hallormsstað í samtali við Vísi. Austurfrétt greindi fyrst frá skemmdarverkunum.
Að sögn Bergrúnar er ekki vitað með vissu hver ber ábyrgð. Hún hafi sjálf séð til hóps úr fjarlægð í yngri kantinum á svæðinu síðasta miðvikudag, sem hún hafi ekki skipt sér af. Ekki sé ljóst hvaða fjárhæðum tjónið nemi að svo stöddu.
„Þetta er auðvitað alltaf tjón þegar þú þarft að kaupa nýtt inn og breyta og þú færð kannski ekki akkúrat það sem var þarna áður og þarft kannski að breyta einhverju. Svo við erum ekkert farin að skoða hvað þetta er mikið tjón en við förum í það eftir helgi.“
Býstu við því að þið munið tilkynna málið til lögreglu?
„Þegar við vitum ekki hver það er þá er það kannski erfitt. Við erum búin að láta lögregluna vita að þetta skemmdarverk varð en við erum að vonast til þess að sá sem gerði þetta, að hann komi til okkar og ræði málin við okkur.“