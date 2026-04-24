Viðreisn er í algjörri lykilstöðu hvað meirihlutamyndun í borgarstjórn Reykjavíkur varðar. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á Samfylkinguna en áfram er mjótt á munum.
Þetta segir Ólafur Þ. Harðarson prófessor emerítus í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands eftir að hafa séð nýja könnun Maskínu sem gefin var út í kvöld.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist þar með ríflega 25 prósenta fylgi og Samfylkingin með 21 prósent. Bilið á milli turnanna tveggja breikkar því frá síðustu könnun um fjögur prósentustig.
Á eftir turnunum tveimur koma þrír flokkar með um tíu prósenta fylgi. Þeir eru Miðflokkurinn, Vinstrið og Viðreisn. Viðreisn er þeirra stærstur með 11,7 prósent en hefur dalað lítillega á milli mánaða.
Ljóst er af þessu að fá atkvæði geta miklu ráðið þegar kemur að myndun meirihluta í borginni. Lítið þarf til að fulltrúar flytjist á milli flokka, segir Ólafur Þ. Harðarson.
„Það er ljóst miðað við þessar tölur og líka í könnunum undanfarið að núverandi vinstri meirihluti er fallinn. Hins vegar eru þessir vinstri flokkar sameiginlega núna með um 44 prósent. Ef við tökum saman Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn, Framsóknarflokkinn og kannski Okkar borg, þá eru þeir með 42 prósent. Þannig að þessar fylkingar eru álíka stórar og fengju, miðað við þessa útreikninga, tíu fulltrúa hvor,“ segir hann.
Verði niðurstöður kosninganna þessar má ætla að Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, verði elt á röndum beint í kjölfarið.
„Miðað við líklegar tegundir af meirihlutamyndun þá er Viðreisn í algjörri lykilstöðu. Hún getur ákveðið hvort hún vilji vinna til vinstri eða til hægri.“