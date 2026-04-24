Hvarf Hákonar á borði ríkislögreglustjóra Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. apríl 2026 12:01 Hákon til vinstri á hótelinu í Búdapest. Hvarf Íslendings í Búdapest í Ungverjalandi er komið inn á borð alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra. Rannsókn málsins er á grunnstigi en maðurinn hvarf sporlaust fyrir um tveimur vikum síðan. Hinn 53 ára gamli Hákon Þór Elmers hvarf í Búdapest í Ungverjalandi laugardagskvöldið 11. apríl en hvorki hefur sést tangur né tetur af honum síðan hann steig inn í strætisvagn við flugvöll í Búdapest það kvöld. Sonur hans Aron Freyr Hákonarson ræddi málið við Vísi í gær og sagði fjölskyldu Hákonar afar áhyggjufulla. Hákon hafi dvalið í Búdapest síðustu fjóra mánuði og átt flug heim til Íslands þennan dag. Að sögn Arons hefur faðir hans undanfarna mánuði verið á ferðalagi en þau áform hafi komið flatt upp á fjölskyldu hans og það ekki verið honum líkt að skipuleggja slíkt ferðalag. Ekki sé hægt að ná í Hákon símleiðis en Aron sagði við Vísi að íslensk lögregla skoði nú GPS gögn og hvort finna megi föður hans þannig. Þá ræddi Vísir við hótelstarfsmann sem sagði starfsfólk þekkja vel til Hákons enda hafi hann dvalið þar undanfarna mánuði. Starfsmaðurinn sagði að þegar Hákon hefði yfirgefið hótelið á laugardegi fyrir um tveimur vikum síðan hafi hann virst illa áttaður. Silvía Llorens Izaguirre aðstoðaryfirlögregluþjónn og deildarstjóri alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra staðfestir að hvarf Hákonar sé til rannsóknar. „Ég get staðfest að málið er á okkar borði og kom inn til okkar í síðustu viku. Er einhver grunur um saknæma háttsemi í málinu? Eins og staðan er í dag virðist svo ekki vera." Mál líkt og þessi séu alltaf flókin. „Og alltaf erfið og þeim fylgir ákveðið verklag sem við förum eftir. Svo þurfum við bara að sjá hvert rannsóknin leiðir okkur. En hún er unnin með ungversku lögreglunni og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu." Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér.