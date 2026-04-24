Fékk í skrúfuna skammt frá landi Árni Sæberg skrifar 24. apríl 2026 13:08 Taug var komið á milli bátanna um klukkan 12. Landsbjörg Skömmu fyrir hádegi tilkynnti skipstjóri lítils fiskibáts sem var staddur utarlega í Patreksfirði, um að hann hefði fengið veiðarfæri í skrúfuna og væri því aflvana. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhöfn björgunarskipsins Varðar II á Patreksfirði hafi veirð kölluð út á efsta forgangi, enda báturinn nálægt landi. Rólegheita veður hafi þó verið á svæðinu og bátinn rekið hægt en vissara hafi þótt að hafa hraðar hendur. Vörður II hafi haldið úr höfn á Patreksfirði klukkan 11:21, rétt um tíu mínútum eftir að áhöfnin var kölluð út. Siglingin hafi tekið tæpar tuttugu mínútur og skömmu fyrir klukkan 12 hafi dráttartaug verið komin á milli skipa og ferðin í land hafist. Skipin séu nú komin heilu og höldnu til Patreksfjarðar og verið sé að gera Vörð II kláran á ný. „Þeim fer nú fækkandi útköllunum á Vörð II því seinna á árinu er væntanlegt nýtt björgunarskip á Patreksfjörð sem nú er í smíðum í Finnlandi. Áhöfnin á Verði II fékk nú um helgina að kynnast nýju skipunum, þegar áhöfnin á Guðmundi í Tungu, nýja björgunarskipinu á Ísafirði, kom í heimsókn á Patreksfjörð."