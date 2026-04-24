Réðu aftur starfsmann sem var rekinn í siðanefndarfári Kjartan Kjartansson skrifar 24. apríl 2026 11:03 Ólína Þorvarðardóttir Kjerúlf tók við sem rektor Háskólans á Bifröst eftir að Margrért Jónsdóttir Njarðvík steig til hliðar eftir róstursamar vikur í vetur. Vísir/Vilhelm Háskólinn á Bifröst er sagður hafa ráðið aftur starfsmann sem var rekinn í sömu viku og rektor vísaði máli hans til siðanefndar skólans í vetur. Núverandi rektor segir starfsmanninn hafa verið borinn röngum sökum. Ríkisútvarpið segir frá því að starfsmaðurinn hafi verið ráðinn aftur til starfa við skólann. Ólína Þorvarðardóttir Kjerúlf, rektor skólans, staðfesti það við ríkisfjölmiðilinn. Starfsmaðurinn var einn þriggja sem Margrét Jónsdóttir Njarðvík, þáverandi rektor, lét siðanefnd skólans rannsaka vegna fræðigreina sem þeir voru titlaðir meðhöfundar að í vetur. Siðanefnd hreinsaði starfsmennina af sök. Málið olli miklu fjaðrafoki á Bifröst en Félag akademískra starfsmanna lýsti yfir vantrausti á rektor og tvo aðra stjórnendur vegna þess. Gagnrýndi félagið meðal annars að stjórnendur hefðu látið gervigreindarforrit meta hvort starfsmennirnir hefðu lagt nægilega mikið af mörkum til greinanna til þess að verðskulda höfundarmerkingu. Margrét lét af störfum sem rektor fyrr á þessu ári. Í sömu viku starfsmönnununum þremur var greint frá því að þeir væru til skoðunar var einn þeirra rekinn. Ástæðan var sögð trúnaðarbrestur þar sem hann hefði kennt áfanga við annan skóla. Samskiptastjóri skólans sagði Vísi í febrúar að brottreksturinn hefði verið alls ótengdur siðanefndarmálinu. Borinn röngum sökum Ólína, núverandi rektor, segir starfsmanninn sem um ræðir hafi ekki brotið neitt af sér. „Maðurinn hefur verið hreinsaður af siðanefnd skólans af rangri sök sem var borin upp á hann,“ skrifar Ólína í Facebook-færslu þar sem hún gagnrýndir harðlega frétt RÚV af endurráðningu mannsins. Rektorinn greinir engu að síður frá því í frétt RÚV að Félag akademískra starfsmanna hafi samþykkt að draga til baka vantraust á á rannsóknarstjóra skólans. RÚV segir að hann sé eini af stjórnendunum þremur sem hófu siðanefndarmáli sem sé enn að daglegum störfum við skólann. Deilur í Háskólanum á Bifröst Háskólar Tengdar fréttir Segja gögn um verktakagreiðslur tekin úr samhengi Samskiptastjóri Háskólans á Bifröst segir í yfirlýsingu frá skólanum að verktakagreiðslur til fastráðinna starfsmanna eigi sér ekki stað við háskólann. Skólinn harmar að einstaka starfsmenn séu nafngreindir í umfjöllun RÚV um verktakagreiðslur og segir gögn tekin úr samhengi. 10. febrúar 2026 18:25 Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Margrét Njarðvík Jónsdóttir, rektor Háskólans á Bifröst, ætlar að víkja úr starfi. Mikið hefur gengið á innan veggja skólans eftir að þrír starfsmenn voru kærðir til siðanefndar. 9. febrúar 2026 20:11 „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför, enda eru slík mál ekki gerð opinber af hálfu háskóla. Háskólinn á Bifröst hefur enga heimild til að reka siðarnefndarmál opinberlega. Viðbrögð Háskólans á Bifröst við umfjöllun í fjölmiðlum síðustu vikna verða því að skoðast í því ljósi.“ 9. febrúar 2026 06:47 Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Siðanefnd Háskólans á Bifröst hefur hreinsað þrjá starfsmenn af öllum ásökunum. Rektor skólans bað siðanefndina um að kanna hvort starfsmennirnir hefðu verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að greinum. 6. febrúar 2026 15:26