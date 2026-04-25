Fótbolti

Fann­ey og Thelma einu skrefi nær Evrópubikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Fanney Inga gerði vel og hélt marki Hacken hreinu í dag. Getty/Alex Grimm

Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir eru skrefi nær meistaratitli í Evrópubikar kvenna í fótbolta eftir 1-0 sigur Hacken gegn Hammarby í fyrri úrslitaleik liðanna í dag.

Fanney Inga varði mark Hacken í leik dagsins sem fór fram á heimavelli Hammarby. Thelma Karen var á meðal varamanna Hacken en kom inn þegar um stundarfjórðungur eftir lifði af leiknum. 

Í liði Hammarby var Guðrún Arnardóttir í hjarta varnarinnar og spilaði allan leikinn.

Eina mark leiksins kom á 22.mínútu og það skoraði Felici Schröder eftir stoðsendingu frá Monicu Jusu Bah. 

1-0 lokatölur í Hammarby. Liðin mætast öðru sinni, þá á heimavelli Hacken á föstudaginn í næstu viku.

Evrópubikar kvenna í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið