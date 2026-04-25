Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir eru skrefi nær meistaratitli í Evrópubikar kvenna í fótbolta eftir 1-0 sigur Hacken gegn Hammarby í fyrri úrslitaleik liðanna í dag.
Fanney Inga varði mark Hacken í leik dagsins sem fór fram á heimavelli Hammarby. Thelma Karen var á meðal varamanna Hacken en kom inn þegar um stundarfjórðungur eftir lifði af leiknum.
Í liði Hammarby var Guðrún Arnardóttir í hjarta varnarinnar og spilaði allan leikinn.
Eina mark leiksins kom á 22.mínútu og það skoraði Felici Schröder eftir stoðsendingu frá Monicu Jusu Bah.
1-0 lokatölur í Hammarby. Liðin mætast öðru sinni, þá á heimavelli Hacken á föstudaginn í næstu viku.