Gunnar Smári rís upp úr „rotnandi holdi“ í sumar Þórarinn Þórarinsson skrifar 24. apríl 2026 11:55 Gunnar Smári Egilsson er ákveðinn í að endurheimta anda sinn og orku í sumar en hann glímir enn við eftirköst þeirra alvarlegu veikinda sem hafa í tvígang lagt hann inn á hjartadeild. Vísir/Anton Brink Gunnar Smári Egilsson, fjölmiðlamaður og prímus mótor Samstöðvarinnar, glímir enn við afleiðingar þeirra alvarlegu veikinda sem hafa í tvígang lagt hann inn á hjartadeild. Þeim sem í sumarbyrjun forvitnast um líðan hans segist hann hafa það „skítt og lagó“ en hann verði góður í sumar. „Ég sagði ykkur frá því um daginn þegar ég lagðist inn á hjartadeild tvívegis og fólk spyr mig því oft hvernig ég hafi það, sum um leið og þau óskuðu mér góðs sumars í gær. Skítt og lagó, svara ég, en ég verð góður í sumar,“ skrifar Gunnar Smári á Facebook í dag þegar hann reynir að greina ástand sitt og framtíðarhorfur.Hann segir þetta lýsa hugarástandi. Hann hvorki veit né skilur hvernig honum líður í dag en hann trúi því að hann verði jafn góður aftur. Ekki seinna en í sumar. „Ég fann að ég var úthvíldur þegar ég vaknaði í morgun, teygði úr mér og fann líf í skrokknum, þetta afl sem getur öllu breytt, er eins og útibú frá sólinni. Undanfarið hef ég ekki fundið þennan neista, hef lifað í því rotnandi holdi sem þetta hylki er sem fóstrar líf okkar en drepur okkur á endanum.“ Gunnar Smári lagðist, eftir bakslag í lyfjameðferð, öðru sinni inn á hjartadeild Landspítalans seinni hluta mars og sagði þá útséð með að hann yrði með viðtöl fyrir páska á Samstöðinni þar sem fjarvera hans hefur verið tilfinnanleg.Hann segist síðan hafa fengið flensu sem varð til þess að árangur meðferðarinnar gekk til baka þannig að hann hrökk aftur úr takti og hefur ekki verið jafn veikur og hann varð þegar hann fékk mislinga tólf ára. Óttast ekki dauðann „Í flensunni var ég með eins og vakandi óráð,“ segir hann um hvernig hann fylgdist með huganum „spinna upp einhverja þráhyggju um skaðlegt blóð og hvernig ég yrði að svara því, án þess að trúa þessu.“Hann hafi ekki getað fundið nýjan hugsunarþráð sem hann gat „lifað innan og séð tilgang og markmið.“ Í þessu ástandi segist hann hafa hugsað: „Guð, svona deyr maður.“ Annars segist Gunnar Smári ekki óttast dauðann. „Hann er eitthvað sem ég mun þurfa að hafa áhyggjur af eftir mörg ár. Einn læknirinn sagði að ég gæti þakkað fyrir að vera ekki dauður, en maður veit aldrei hvað þeir vilja segja þessir læknar. Þeir nota allar aðferðir til að herða fólk og gera það upplitsdjarfara. Að þakka fyrir lífið er besta aðferðin til þess.“ Kominn upp í 23% orku Vandi hans núna sé að hann kunni ekki lengur á sig. Yfir hann hellist samhengislaus mæði og þreyta sem hann viti ekkert hvaðan koma. Hann sofni fimm sinnum yfir daginn, sitjandi í stól eða sófa.„Vélin sem áður gekk svo vel er nú í furðulegum hægagangi. Ég er á 17% orku svaraði ég hjúkrunarfræðingi um daginn. Ég held ég sé kominn upp í 23%, svaraði ég daginn eftir. Það er mikill munur, eitthvað sem má vinna með."Gunnar Smári segist skrifa þetta í dag til að vita hvort andi hans er með honum. „Ég sakna hans og hlakka til að fá að lifa aftur fullu lífi. Það verður í sumar." 