Sig­rún Helga nýr for­seti Röskvu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ný stjórn Röskvu.
Ný stjórn Röskvu. Aðsend

Sigrún Helga Guðnadóttir hefur verið kjörin forseti Röskvu, samtaka félagshyggjufólks við Háskóla Íslands. Ný stjórn hreyfingarinnar var kjörin í kvöld.

Sigrún hefur verið virk í starfi Röskvu síðastliðið ár og var meðal annars kosningastjóri í nýafstöðnum stúdentaráðskosningum þar sem samtökin hlutu meirihluta í stúdentaráði. Hún tekur við af Ármanni Leifssyni.

„Fyrir mér er öflugt félagslíf ekki markmið í sjálfu sér, heldur forsenda þess að fólk vilji taka þátt og leggja sitt af mörkum til hreyfingarinnar,“ er haft eftir Sigrúnu í fréttatilkynningu.

Vignir Berg Pálsson var kjörinn oddviti Röskvu í Stúdentaráði. Hann hyggst leggja áherslu á raunverulega hagsmunabaráttu og telur stúdenta eiga betra skilið. Ný stjórn stefnir á kraftmikið starfsár með áherslu á málefnastarf, samstöðu og áframhaldandi baráttu fyrir hagsmunum stúdenta.

Ný stjórn Röskvu:

  • Sigrún Helga Guðnadóttir - Forseti
  • Einar Jónsson - Varaforseti
  • Selma Nattsha Guðmundsdóttir - Ritari
  • Ríkharður D. Ólafsson - Gjaldkeri
  • Helena Guðrún Þórsdóttir - Ritstjóri
  • Arna Kara Bjartsdóttir - Markaðsstjóri
  • Sigurður Óli Karlsson - Skemmtistjóri
  • Andri Rafn Ævarsson - Kynningarstjóri
  • Ari Hallgrímsson - Kosningastjóri
  • Robert James Chantrey - Alþjóðafulltrúi
  • Agla Geirlaug Aradóttir Ringsted - Meistarafulltrúi
  • Arnór Bjarmi Atlason - Meðstjórnandi
