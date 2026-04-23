Sigrún Helga Guðnadóttir hefur verið kjörin forseti Röskvu, samtaka félagshyggjufólks við Háskóla Íslands. Ný stjórn hreyfingarinnar var kjörin í kvöld.
Sigrún hefur verið virk í starfi Röskvu síðastliðið ár og var meðal annars kosningastjóri í nýafstöðnum stúdentaráðskosningum þar sem samtökin hlutu meirihluta í stúdentaráði. Hún tekur við af Ármanni Leifssyni.
„Fyrir mér er öflugt félagslíf ekki markmið í sjálfu sér, heldur forsenda þess að fólk vilji taka þátt og leggja sitt af mörkum til hreyfingarinnar,“ er haft eftir Sigrúnu í fréttatilkynningu.
Vignir Berg Pálsson var kjörinn oddviti Röskvu í Stúdentaráði. Hann hyggst leggja áherslu á raunverulega hagsmunabaráttu og telur stúdenta eiga betra skilið. Ný stjórn stefnir á kraftmikið starfsár með áherslu á málefnastarf, samstöðu og áframhaldandi baráttu fyrir hagsmunum stúdenta.
Ný stjórn Röskvu:
Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta, kaus sér nýja forystu á aðalfundi félagsins í Grósku á sunnudag. Birgir Ari Óskarsson viðskiptafræðinemi var kjörinn formaður félagsins en fráfarandi formaður er Kristófer Breki Halldórsson.