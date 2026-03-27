Röskva bar sigur úr býtum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frambjóðendur Röskvu samankomnir.
Frambjóðendur Röskvu samankomnir. Aðsend

Röskva - samtök félagshyggjufólks við Háskóla Íslands bar sigur úr býtum í kosningum til stúdentaráðs og háskólaráðs í gær. Röskva nær því meirihluta eftir tvö ár af Vöku í meirihluta.

Röskva hlaut ellefu af sautján fulltrúum í Stúdentaráði og meirihluta fulltrúa á fjórum af fimm sviðum háskólans samkvæmt fréttatilkynningu. Vaka, sem hefur verið í meirihluta undanfarin ár hlaut sex fulltrúa.

„Röskva hefur undanfarin tvö ár setið í minnihluta í Stúdentaráði en er þetta með stystu setu í minnihluta sem stúdentahreyfing við Háskóla Íslands hefur átt,“ segir í fréttatilkynningunni.

Röskva fékk tvo kjörna fulltrúa á Félagsvísindasviði og Vaka þrjá en á Hugvísindasviði hlaut Röskva alla þrjá kjörna fulltrúa. Þá hlaut Röskva tvo kjörna fulltrúa á Heilbrigðisvísindasviði, Menntavísindasviði og Verkfræði- og náttúrusviði. 

Tveir fulltrúar frá Röskvu fengu kjör í Háskólaráð og tveir frá Vöku.

,,Sigur Röskvu í kosningunum er tugum ef ekki hundruðum harðduglegra Röskvuliða og þeirra þrotlausu vinnu að þakka. Slagorð okkar var að stúdentar eigi betra skilið, stúdentar voru sammála. Sigur Röskvu er sigur fyrir hagsmunabaráttu stúdenta og jafnrétti allra háskólanema til náms,“ er haft eftir Ármanni Leifssyni, forseta Röskvu, í tilkynningunni.

Háskólar Hagsmunir stúdenta

