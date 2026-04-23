Spánverjar bíða nú örvæntingarfullir eftir því að heyra hve alvarleg meiðsli Lamine Yamal eru en hann fór tárvotur af velli í sigri Barcelona gegn Celta Vigo í gærkvöld. Í versta falli gæti HM í sumar verið í hættu.
Yamal skoraði sigurmark leiksins úr vítaspyrnu á 40. mínútu en meiddist svo seint í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Læknir Barcelona-liðsins, Ricard Pruna, gaf strax til kynna að Yamal gæti ekki haldið áfram leik og fótboltastjarnan unga var bersýnilega miður sín þegar hann fór af velli, þó án aðstoðar.
Um meiðsli aftan í læri er að ræða og það er ekki enn ljóst hve alvarleg þau eru. Mögulegt er að rifa hafi myndast í lærvöðvanum og að tímabilinu með Barcelona sé lokið hjá Yamal.
Spænski miðillinn AS segir að jafnvel sé óljóst hvort Yamal geti spilað með Spáni á HM í sumar en fyrsti leikur Spánverja er 15. júní, eftir aðeins sjö og hálfa viku. Því krossi Spánverjar nú bæði fingur og tær og vonist eftir góðum fréttum úr nánari skoðun meiðslanna í dag.
Ef um fyrstu gráðu tognun er að ræða gæti verið að Yamal verði bara frá keppni í 8-10 daga en sé um 2. gráðu tognun að ræða þyrfti hann að halda sig frá vellinum í 3-4 vikur, sem ætti að duga honum vel til að spila á HM. Hins vegar gæti verið um 3. gráðu tognun, eða rifu í vöðva, að ræða og það gæti þýtt 1-3 mánaða fjarvera fyrir leikmann sem heill heilsu gæti svo sannarlega orðið besti leikmaður heimsmeistaramótsins.