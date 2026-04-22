Börsungar færast nær titlinum

Vítaspyrnumark Lamine Yamal nægði í kvöld til þess að tryggja Barcelona sigur gegn Celta Vigo er liðin mættust á Nývangi í spænsku úrvalsdeildinni. Lokatölur 1-0 Börsungum í vil.
Mark Lamine Yamal kom á lokamínútum fyrri hálfleiksins en með sigrinum er Barcelona nú með 82 stig í toppsæti spænsku úrvalsdeildarinnar.
Níu stig skilja nú á milli Börsunga og Real Madrid sem vermir annað sæti deildarinnar.
Sex umferðir eru eftir af spænsku úrvalsdeildinni og eru Börsungar með örlögin í sínum höndum og verða að teljast ansi líklegir til þess að verja spænska meistaratitil sinn frá því í fyrra.