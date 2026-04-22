Lögreglan á Suðurlandi og björgunarsveitir hafa hægt og rólega útvíkkað svæðið þar sem leitað er að erlendum ferðamanni, sem skilaði sér ekki á gististað í gær, að sögn upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Leitað verður fram á kvöld, að þar til að maðurinn finnst.
Leitin er umfangsmikil og fjölgað hefur verið í hópi björgunarsveitarmanna en nú eru við störf gönguhópar, drónahópar, hundar og straumvatnsleitarfólk. Auk þess er farið um svæðið á fjór- og sexhjólum eins og hægt er.
Leitað er á svæðinu í námunda við Háafoss í Þjórsárdal, en bíll mannsins fannst nærri Hólaskógi, þaðan sem vegur liggur upp að fossinum og útsýnisstað á móts við hann.
Lögreglan á Suðurlandi hélt stöðufund á fjórða tímanum en að sögn aðalvarðstjóra eru engin frekari tíðindi af leitinni sem stendur, að öðru leyti en að hún hafi ekki enn borið árangur.