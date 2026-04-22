Innlent

Halda á­fram um­fangs­mikilli leit að ferða­manni við Háa­foss

Kjartan Kjartansson skrifar
Háifoss í Þjórsárdal sem var lengi talinn þriðji hæsti foss landsins. Myndin er úr safni. Vísir/Kjartan

Leit að erlendum ferðamanni sem skilaði sér ekki á gististað í gær heldur áfram í námunda við Háafoss í dag. Þyrla Landhelgisgæslunnar og drónar voru notaðir þegar lögreglu- og björgunarsveitarmenn leituðu að honum í gær.

Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að leitin haldi áfram í dag með sambærilegum viðbúnaði. Leitað verði við Háafoss, innarlega í Þjórsárdal, en mögulega verði leitarsvæðið stækkað.

Spurður að því hvort að vitað sé að maðurinn sé týndur á þessum slóðum segir Þorsteinn ekki nægar upplýsingar liggja fyrir. Leitarlið reyni að komast á eitthvað spor en nágrenni Háafoss er síðasti staðurinn þar sem vitað er um ferðir mannsins.

Fínasta veður er á svæðinu, að sögn Þorsteins.

Ríkisútvarpið sagði frá leitinni í morgun.

Lögreglumál Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Ferðaþjónusta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið