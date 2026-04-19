Fótbolti

Braust út úr klefanum þegar æfir stuðnings­menn Brönd­by fóru heim til hans

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kjartan Henry Finnbogason reyndist örlagavaldur í baráttu Bröndby og Midtjylland um danska meistaratitilinn 2018.
Inngrip Kjartans Henrys Finnbogasonar í baráttuna um danska meistaratitilinn í fótbolta 2018 er til umfjöllunar í sjöunda þætti Augnablikanna.

Fyrir átta árum var Kjartan leikmaður Horsens sem mætti Bröndby í úrslitakeppni dönsku úrvalsdeildarinnar 2018. Bröndby var í harðri baráttu við Midtjylland um meistaratitilinn.

Bröndby komst í 0-2 með tveimur mörkum undir lok fyrri hálfleiks og þannig var staðan allt þar til mínúta var eftir. Þá var komið að þætti Kjartans. Hann minnkaði muninn með skoti beint úr aukaspyrnu og í uppbótartíma skoraði hann svo jöfnunarmark Horsens. Það fór vægast sagt illa í blóðheita stuðningsmenn Bröndby.

„Þeir ætluðu að fara í sína eigin leikmenn, komu inn á völlinn, gæjar með tattú í andlitinu og svona Home Alone-bófa grímu. Það varð allt vitlaust. Við vorum læstir inni í klefa, lögreglan kom og það kom auka stuðningur í gæslu og við máttum ekki fara út fyrr en það væri búið að leysa þessi mál og það tók alltof mikinn tíma,“ sagði Kjartan í sjöunda þætti Augnablikanna, „Bröndby-böðullinn.“

Ástandið varð enn alvarlegra þegar stuðningsmenn Bröndby gerðu sér ferð að heimili Kjartans.

„Konan mín var að læra lögfræði á þessum tíma og var heima í prófum. Við vorum með aðstoð, íslenska au-pair stelpu, og við vorum með tvö börn. Stuðningsmenn Bröndby voru búnir að finna út hvar ég ætti heima. Á lestarstöðinni, á leiðinni frá vellinum, komu þeir við heima hjá mér,“ sagði Kjartan.

„Hún hringdi í mjög hrædd. Það voru menn fyrir utan að banka á rúður og sparka í hurðina. Og ég var læstur inni í klefa. Þá varð ég mjög reiður og hræddur og á endanum braust ég út, stalst út, stalst út, fór ekkert í sturtu, bara einhverja þjálfaraúlpu, hljóp út í bíl og keyrði heim án leyfis.“

Jafn hataður og Kjartan er af stuðningsmönnum Bröndby er hann í miklum metum hjá stuðningsmönnum FC Kaupmannahafnar sem voru honum afar þakklátir fyrir að eyðileggja titilvonir erkifjendanna. Hann fær enn góðar kveðjur frá þeim á ári hverju.

Brot úr „Bröndby-böðlinum", sjöunda þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þátturinn verður sýndur á Sýn Sport Ísland klukkan 18:05 í kvöld. Þáttinn má svo nálgast á efnisveitu Sýnar Sport.

Danski boltinn Augnablikin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

