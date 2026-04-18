Kölluð út á hæsta forgangi vegna sundmanns í Þingvallavatni Eiður Þór Árnason skrifar 18. apríl 2026 11:46 Frá aðgerðum við Davíðsgjá í Þingvallavatni. Landsbjörg Einstaklingur slasaðist á fæti þegar hann lenti í gjótu við Davíðsgjá í Þingvallavatni í gærkvöld. Björgunarsveitir voru kallaðar út á hæsta forgangi og komu á staðinn um áttaleytið. Þá var hann með talsverðar blæðingar en hann var hluti af hópi sem var við sund í Davíðsgjá. Sjúkraflutningalið frá Selfossi fór einnig á vettvang ásamt lögreglu en gjáin er við austanverða Vatnsvík í Þingvallavatni. „Ljóst var frá upphafi að nokkur vinna yrði að koma þeim slasaða þangað sem sjúkrabíll komst og fóru hópar strax í að koma upp línum og tryggingum til að undirbúa að koma þeim slasaða á sjúkrabörum upp úr gjánni," segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Frá aðgerðum við Davíðsgjá í Þingvallavatni.Landsbjörg Þurfti að flytja hann á annað hundrað metra yfir úfið hraun og kjarri vaxið land til að koma honum í sjúkrabíl. Hópur björgunarmanna tók þátt í því að lyfta sjúkrabörunum upp úr gjánni og síðan var hjól sett undir þær síðasta spölinn, að sögn Landsbjargar. Um klukkan 21:30 hafi hinn slasaði verið kominn í sjúkrabíl. Björgunarsveitir Þingvellir