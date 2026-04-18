Kölluð út á hæsta for­gangi vegna sund­manns í Þing­valla­vatni

Eiður Þór Árnason skrifar
Frá aðgerðum við Davíðsgjá í Þingvallavatni. Landsbjörg

Einstaklingur slasaðist á fæti þegar hann lenti í gjótu við Davíðsgjá í Þingvallavatni í gærkvöld. Björgunarsveitir voru kallaðar út á hæsta forgangi og komu á staðinn um áttaleytið. Þá var hann með talsverðar blæðingar en hann var hluti af hópi sem var við sund í Davíðsgjá.

Sjúkraflutningalið frá Selfossi fór einnig á vettvang ásamt lögreglu en gjáin er við austanverða Vatnsvík í Þingvallavatni.

„Ljóst var frá upphafi að nokkur vinna yrði að koma þeim slasaða þangað sem sjúkrabíll komst og fóru hópar strax í að koma upp línum og tryggingum til að undirbúa að koma þeim slasaða á sjúkrabörum upp úr gjánni,“ segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg.

Þurfti að flytja hann á annað hundrað metra yfir úfið hraun og kjarri vaxið land til að koma honum í sjúkrabíl. Hópur björgunarmanna tók þátt í því að lyfta sjúkrabörunum upp úr gjánni og síðan var hjól sett undir þær síðasta spölinn, að sögn Landsbjargar. Um klukkan 21:30 hafi hinn slasaði verið kominn í sjúkrabíl.  

