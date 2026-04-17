Fatlaðar konur eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en aðrar konur. Formaður ÖBÍ réttindasamtaka segir þetta sláandi en í vikunni undirrituðu samtökin og Kvennaathvarfið samstarfssamning sem miðar að því að efla vernd fatlaðra kvenna og stúlkna gegn ofbeldi.
Samstarfssamningurinn gildir til þriggja ára en Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, réttindasamtaka, segir hann hafa töluverða þýðingu.
„Hann er náttúrulega fyrst og fremst hugsaður þannig að fatlaðar konur sjái og stúlkur og kynsegin sjái að þær geta leitað til til dæmis Kvennaathvarfsins vegna kynbundins ofbeldis.“
Mikilvægt sé að fatlaðar konur viti hvert hægt sé að leita þegar þær verða fyrir ofbeldi.
„Þetta er hópur sem í rauninni veit ekki að hann getur leitað til Kvennaathvarfsins. Hann í rauninni telur að sér verði ekki trúað, hann þorir ekki og veit náttúrulega ekki af og þetta er bara mjög stór og fjölbreyttur hópur. Þannig að við erum svona að vekja athygli á því að í ljósi þess að fatlaðar konur eru bæði útsettari og líklegri og í meiri hættu á að verða fyrir kynbundnu ofbeldi og í rauninni hvers kyns ofbeldi.“
Þannig sýna rannsóknir að fatlaðar konur eru líklegri en aðrar konur til að verða fyrir ofbeldi. Þá tilkynna þær síður um ofbeldi en sú staðreynd að þær séu háðar umönnunaraðilum hafi þar mikil áhrif.
„Það er nefnilega sláandi. Fatlaðar konur eru allt að tvisvar sinnum til þrisvar sinnum líklegri til þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi.“