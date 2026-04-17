Ráðherrabústaðurinn við Tjarnargötu er aftur kominn í notkun eftir miklar framkvæmdir síðustu árin. Feneyjatvíæringurinn er þema listaverka í húsinu og hönnuður sem kom að endurbótum segist stoltust af veggfóðrinu.
Umfangsmiklar endurbætur hafa staðið yfir á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu síðustu misserin en framkvæmdir hófust haustið 2023. Meðal annars voru brunavarnir hússins uppfærðar með úðakerfi, lagnir endurnýjaðar og aðgengi fyrir hreyfihamlaða bætt.
Áætlaður kostnaður við hönnun og framkvæmdir er 336 milljónir en kostnaður við húsgögn og annan búnað liggur ekki fyrir. Í vikunni fundaði ríkisstjórnin í bústaðnum í fyrsta sinn eftir að framkvæmdum lauk.
Arkitekt segir að húsið fái nú aftur þann karakter sem það hafði en meðal annars var blómastofa endurbyggð og stækkuð sem áður hafði verið ein mesta prýði ráðherrabústaðsins.
„Manni fannst í þessu tilfelli rétt að halda í sál hússins, halda í anda hússins eins og hægt var. Ná fram gömlum frágangi og gömlum efnum,“ sagði Páll Hjaltason arkitekt en hann kom að vinnu við endurbæturnar.
Feneyjatvíæringurinn er þema verka sem prýða veggi ráðherrabústaðsins en öll listaverkin eru eftir Íslendinga sem sýnt hafa verk sín á hátíðinni.
Þar er meðal annars verk eftir Jóhannes Kjarval frá árinu 1930 en Jóhannes var fyrsti Íslendingurinn sem sýndi verk á hátíðinni árið 1960. Þar er einnig verk eftir Hildigunni Birgisdóttur sem sýndi verk sín fyrir tveimur árum.
Hönnuður sem kom að vinnu við ráðherrabústaðinn segir það hafa verið einstaklega skemmtilegt að fá að kafa ofan í merka sögu hússins.
„Að kynnast húsinu og ná í hluti sem voru kannski ekki alveg upp á sitt besta en eru orðnir það í dag. Húsið er náttúrulega einstaklega fagurt,“ segir Steinunn Sigurðardóttir hönnuður.
Af hverju ertu stoltust hér inni?
„Ég held að það sé veggfóðrið.“
Hvað er það sem gerir þig svona stolta yfir því?
„Þetta er ofið efni, í gömlum húsum var þetta þannig og við náðum því eftir langan tíma að finna það en mikið lifandi, undur og ósköp er þetta fallegt.“
Páll segir Íslendinga stolta af því að geta boðið erlendum ráðamönnum í heimsókn.
„Mér finnst ótrúlega gaman að hafa komið þessu húsi í fulla og virðulega notkun.“