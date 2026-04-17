Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins samþykkti á fundi sínum föstudaginn 10. apríl að flytja höfuðstöðvar flokksins í Kringluna 5, 103 Reykjavík, í húsnæði tryggingarfélagsins Sjóvá. Flokkurinn leigir húsnæðið en leitar enn að varanlegu húsnæði til að kaupa. Stefnt er að flutningum fljótlega eftir sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí.
Í tilkynningu til flokksmanna kemur fram að um sé að ræða leigusamning um 5. hæð í húsnæðinu, alls 521 m². Tryggingarfélagið Sjóvá er rekið í húsnæðinu.
Í tilkynningu segir að á hæðinni sé góð fundaraðstaða auk þess sem hægt sé að halda stærri fundi þar. Þá sé einnig gott aðgengi að bílastæðum.
„ Áfram verður unnið að því að Sjálfstæðisflokkurinn eignist eigið húsnæði undir höfuðstöðvar sínar þegar hentug eign hefur fundist og markaðsaðstæður teljast hagfelldar,“ segir í tilkynningunni.
Í tilkynningu um flutninginn segir að með flutningnum skapist tækifæri til að efla starfsemi flokksins enn frekar, bæta aðstöðu fyrir félagsmenn og starfsfólk og styðja við öflugt starf um land allt.
Greint var frá því í febrúar að Alva Capital og Sjálfstæðisflokkurinn hefðu undirritað kaupsamning um fasteignina að Háaleitisbraut 1, betur þekkt sem Valhöll. Ekki liggur fyrir hvaða starfsemi verður í húsinu. Flokkurinn auglýsti húsnæðið til sölu í nóvember. Húsið var byggt árið 1975 fyrir starfsemi Sjálfstæðisflokksins.
Þá sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður flokksins að húsnæðismál flokksins hefðu verið til skoðunar í nokkuð langan tíma.