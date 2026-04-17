Innlent

Kynna staf­rænt Reykjavíkurkort

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Reykjavíkukortið er líka hægty að nota í sund. Samsett/Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg hefur gefið út stafrænt Reykjavíkurkort sem meðal annars er hægt að nota í sundlaugum borgarinnar. Kortið er hluti af nýrri stafrænni lausn.

Með þessari stafrænu lausn getur hver og einn sett saman sitt eigið aðgengi fyrir þjónustur borgarinnar samkvæmt fréttatilkynningu. Meðal kortanna sem standa til boða er kort í sundlaugar borgarinnar, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn eða á Ylströndina í Nauthólsvík.

Þá er einnig til svokallað Menningarkort þar sem veittur er aðgangur að söfnum, sýningum og alls kyns viðburðum á vegum borgarinnar.

Kynning á kortinu fer af stað í næstu viku. Reykjavíkurborg er ekki sú fyrsta til að taka upp stafræn sundkort en slíkt er í boði í sundlaugum Garðabæjar, Vestmannaeyja og í Sundlauginni Laugaskarði.

Reykjavík Menning Sundlaugar og baðlón

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið