Kynna stafrænt Reykjavíkurkort Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. apríl 2026 13:10 Reykjavíkukortið er líka hægty að nota í sund. Samsett/Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg hefur gefið út stafrænt Reykjavíkurkort sem meðal annars er hægt að nota í sundlaugum borgarinnar. Kortið er hluti af nýrri stafrænni lausn. Með þessari stafrænu lausn getur hver og einn sett saman sitt eigið aðgengi fyrir þjónustur borgarinnar samkvæmt fréttatilkynningu. Meðal kortanna sem standa til boða er kort í sundlaugar borgarinnar, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn eða á Ylströndina í Nauthólsvík. Þá er einnig til svokallað Menningarkort þar sem veittur er aðgangur að söfnum, sýningum og alls kyns viðburðum á vegum borgarinnar. Kynning á kortinu fer af stað í næstu viku. Reykjavíkurborg er ekki sú fyrsta til að taka upp stafræn sundkort en slíkt er í boði í sundlaugum Garðabæjar, Vestmannaeyja og í Sundlauginni Laugaskarði. Reykjavík Menning Sundlaugar og baðlón Tengdar fréttir Verð á stökum miða í sund hækkar en árskortið lækkar Breytingar á gjaldskrám sundlauga Reykjavíkurborgar, Ylstrandarinnar og Fjölskyldu- og húsdýragarðsins voru samþykktar í borgarstjórn í gær. Ársgjaldið í sundlaugarnar lækkar en stakur miði er dýrari. 15. apríl 2026 11:33