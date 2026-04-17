Á hverjum degi eru hlutir sem fólk ýmist týnir eða finnur, auglýstir á nýrri vefsíðu. Skartgripir, hjól, dróni og bíllyklar eru á meðal þess sem ratað hefur inn á vefinn.
Vefsíðan Fundið.is er samfélagsverkefni og hugarfóstur Victors Valenzuela sem hannaði vefsíðuna. Hann segir að kveikjan að verkefninu hafi verið sú óreiða sem skapast hefur í kringum þá hefð að týndir hlutir séu auglýstir í hinum ýmsu Facebook hópum og fannst vanta einn vettvang fyrir týnda og fundna hluti.
„Þú þarft ekki að vera með aðgang að síðunni eða neitt. Þarft bara að taka mynd af hlutnum, setja tölvupóstfangið þitt og skrifa stutt skilaboð,“ segir Victor Valenzuela, stofnandi síðunnar.
Og lyklarnir, eins og sést í sjónvarpsfréttinni, rakleiðis komnir á vefinn og bíða þess að eigandinn finni þá. Victor segir mikla umferð í gegnum síðuna þrátt fyrir að einungis mánuður sé síðan hún fór í loftið.
Á hverjum degi rati einn til tveir hlutir inn á síðuna og það án þess að hún hafi verið auglýst að neinu leyti. Victor vinnur nú að því að koma sambærilegri vefsíðu upp þar sem fólk getur skráð týnd og fundin gæludýr.
Hverju er fólk að týna?
„Lyklum, leikföngum. Þarna er taska sem einhver týndi í miðbæ Reykjavíkur, dróna. Þetta er alls konar dót.“